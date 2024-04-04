《3體》稱霸Netflix收視榜 《淚之女王》上架4周終登頂

《3體》由《權力遊戲》大衛班諾夫（David Benioff）和韋斯（D. B. Weiss），以及《真愛如血》伍亞歷（Alexander Woo）製作，《少年的你》曾國祥執導首兩集；劇集講述天文物理學家葉文潔文革期間目睹父親遭紅衛兵殺害，其後被徵召到偏遠軍事基地；她的一個決定，影響了現在的一群科學家，被迫面臨人類最大威脅。

《3體》3月21日在Netflix首播，3月18至24日的一周收視，由於上架短短4天，落後70萬觀看次數，屈居在《阿拉丁》佳烈治（Guy Ritchie）執導的《瘋狂紳士幫》之後，只佔亞軍。不過上星期完整7天《3體》錄得1560萬觀看次數，在英語節目榜登頂之外，亦成為上周Netflix最多觀看次數的節目。

在英語節目榜緊隨《3體》之後的是《聖約之外：摩西的故事》，上架4周的《瘋狂紳士幫》位列第3。第4至10位順次為紀錄片集《兇殺最前線 紐約：重案第一手偵查錄》、《降世神通：最後的氣宗》、《蓋比的娃娃屋》、動畫《笨笨恐龍》、真人騷《比華利山豪宅經紀2》、動畫《Hot Wheels競速賽》及未有在港區Netflix上架的棟篤笑《Dave Attell: Hot Cross Buns》。

《獵者之心》登英語電影榜首

新上架的南非片《獵者之心》以1100萬觀看次數在英語電影榜稱冠，蓮茜露漢（Lindsay Lohan）和美莉布朗（Millie Bobby Brown）分別主演的《愛爾蘭情緣》和《少女鬥惡龍》分佔亞季。非英語電影榜方面，法國片《死亡邊緣》、波蘭電影《勉強無幸福》和印度片《鋼翼戰士 》分佔冠亞季。

《體能之巔2》屈居亞軍

《來自星星的你》金秀賢相隔3年再拍劇，伙拍《我的出走日記》金智媛合演的《淚之女王》，由《藍海傳說》朴智恩編劇，在韓國有線頻道tvN播出，收視由第1集5.8%升至第8集16.1%高位，韓國以外地區，觀衆可透過Netflix欣賞。《淚》劇自上月9日在Netflix上架後，由首播時位列第7，第2個星期已升至季軍位置，隨後一個星期回落至殿軍，直至上周上架第4個星期，終於以430萬觀看次數稱冠，把上周榜首的競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰2》踢落第2位，印度綜藝節目《Kapil Sharma：超級印度喜劇騷》則位列季軍。第4至10位順次為墨西哥劇《冒險奪寶團》、西班牙劇《鐵腕毒權》、日本動畫《Spy × Family》、西班牙劇《Between Lands》、法國劇《復仇女神》、日本動畫《我的英雄學院》及德國劇《失信宇宙》。