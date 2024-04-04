明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】35歲陳慧敏相隔7年再開個人音樂會

【明報專訊】歌手陳慧敏（慧敏哥）趁昨天35歲生日，宣布將於5月17日及18日在香港藝術中心壽臣劇院舉行兩場個人音樂會，她說：「生日想送一份禮物畀自己，不經不覺，原來已經7年無開個人騷，所以好想好想在今年完成這個心願。」她今次找來樂隊The Hertz任音樂總監，令她感覺不再孤單。

尋找各人心中答案

音樂會名為《「趁我們還有____ 」陳慧敏個人音樂會2024》，慧敏哥解釋名稱的意思，「名稱用了間線，原因是希望透過音樂會跟大家尋找各人心中的答案。疫情這幾年返香港，成日聽到身邊人講失去！大家講的失去，是因為疫情？是因為經過好多生離死別？戰爭？還是因為好多事不同了？心情未平復到？所以我便諗，會不會嘗試換個角度諗，在大家談論失去的同時，其實我哋仲有什麼？所以有了今次音樂會的主題，亦是一條填充題，同大家一齊面對、一齊搵內心答案」。

樂隊The Hertz任總監

慧敏哥表示想好了音樂會主題後，期望透過今次的音樂總監，能令闊別7年的樂迷充滿新鮮感；事有湊巧，她在一個騷上接觸了樂隊The Hertz，當刻就鎖定了找他們合作，她說：「今次The Hertz會成隊band一齊做我的音樂總監，他們本身就是團隊，而我咁多年來都是一個solo歌手，在他們身上會更加感受到團體的力量。今次我哋會有好大的合作，互相擦出不同的火花，特別在音樂方面，點樣去改編我的音樂，一齊行、一齊去搵我哋這個騷的最終面貌，過程是最令我期待，所以都邀請大家來同我哋一齊行、一齊去搵到自己內心的答案。」

出道逾10年 經歷高低起跌

慧敏哥獲好友小肥力撐開騷，在社交網轉發並留言道：「生日快樂，亦都說good show，希望大家多多支持。唔好浪費好嘅歌手，完！」

慧敏哥是來自澳門，入行已超過10年，2010年來港參加無綫舉辦的選季節目《超級巨聲2》晉身10強，2013年在港推出首支單曲《排隊》出道，活躍於港澳樂壇，推出過多首受歡迎作品，包括《小人物》、《始終》、《自拍》 、《城市人》等。

慧敏哥除了唱歌，還參演電影，包括《燈塔下的戀人》、《熱唱吧》、《十月初五的月光》、《29+1》等。過去10年經歷過高低起跌，加上疫情，令她學懂坦然面對事情，希望透過音樂表達自己的想法。

相關字詞﹕樂隊The Hertz 陳慧敏（慧敏哥）

上 / 下一篇新聞