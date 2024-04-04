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娛樂

《逆天奇案2》型爆僱傭兵莫浩峰搶鏡 張頴康花心思設計瘋癲角色

【明報專訊】無綫劇集《逆天奇案2》開播首兩集講述僱傭兵集團進行暗殺任務，與陳展鵬、黃智賢有多場埋身肉搏戲，飾演其中一名僱傭兵的莫浩峰（Sebastian）因外貌俊俏及身手了得，備受網民注目。現年34歲的Sebastian曾演出多部電影、劇集及廣告，包括電影《拆彈專家》系列、劇集《飛虎》系列等，他除了高大有型又打得外，還擁有商科碩士學位。

在《逆天奇案》演大奸角魏子樂的張頴康，第二集在監獄演出的場口亦相當搶鏡，扮瘋瘋癲癲的狀態，連環「眼神殺」非常嚇人外，還有連串的扭曲肢體動作，可見他花了不少心思及工夫。他表示為角色設計不少小動作加強感染力，包括不停眨眼、眼神飄忽、面部抽搐及不時發出恥笑聲等，他說：「聽完故事後，我都諗了一段時間應點演，用兩三星期研究，無參考其他人演出，因我比較鍾意原汁原味去創作一個角色。」他表示今次演出甚有難度，「第一次認真諗點樣去設計角色，要諗埋角色背景、成長經歷及發生過的事去設計，對我來講是有難度。魏子樂是高智能罪犯，玩電腦、計數都好叻，點解眼睛成日喺度轉，其實因他不停盤算緊一啲嘢，就算他精神失常都不停咁盤算，仲不停發出恥笑笑聲」。

娛樂組

相關字詞﹕張頴康 莫浩峰（Sebastian） 逆天奇案2

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