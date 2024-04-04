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娛樂

MIRROR出發美加巡演 姜濤上機食幾餐 Jeremy為發火解畫 盧瀚霆爭取休息

李駿傑親揭怒吼粉絲原因 教主機上補眠 Ian臨出發前先執行李

【明報專訊】MIRROR為電影《12怪盜》連日分組到全港各區戲院謝票，合共逾400場，經落力宣傳見成績，電影累計票房破1500萬元。12子完成謝票任務，昨日出發為《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》展開美加巡迴演出，此行包括三藩市、洛杉磯、紐約及多倫多4個城市。李駿傑（Jeremy）日前與姜濤、邱士縉（Stanley）謝票離場時因被粉絲阻路發火，他解釋是為大家安全着想。王智德（Alton）近日在社交網被不知名人物滋擾，希望對方停止。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

MIRROR繼3月完成英國站，本月輪到美加站演出。昨日早上11時許，12子隨工作人員分批到達機場。現場聚集約80名鏡粉（粉絲暱稱）送機，當中以盧瀚霆（Anson Lo）和姜濤的粉絲人數最多，她們拉橫額寫上「美加巡演Good Show」打氣字句，預祝演出順利。

Alton叫網民停止滋擾

12子中李駿傑（Jeremy）與Anson Lo最先出現機場，雖略帶倦容，但Anson Lo仍保持笑容。問他在機上想食多少餐？他說搭長途機想瞓多些，爭取休息，叫大家留意他的社交網。提到Jeremy日前謝票離場時被粉絲阻路，罕有黑面怒吼。他解釋是為大家安全着想，「當時見有粉絲撞到汽車倒後鏡，表面好似沒事，但我覺得她們應要照顧好自己身體。（被Stanley爆打麻將時才會如此惡？）Jeremy笑稱：「係呀，如果下次打牌他不鬆章，一定罵他！」

姜濤與陳卓賢（Ian）同車到達，Ian稱沒時間執行李，擔心帶漏物件，此行趁機為新歌錄音做準備。姜濤對於Ian早上臨出發才執行李，露出一臉驚訝神情。近日瘦身略有成績的姜濤，稱準備上飛機食幾餐。

王智德（Alton）最近在社交網限時動態寫上「以後邊個ig story密友我即block，今日開始Please stop harassing me！」疑受騷擾感不滿。Alton承認心情受影響，原因是受不知名人物滋擾，「社交網個系統（密友）功能就是這樣，好難避免不去看一些留言或不好的東西，試問有頭髮邊個想做癩痢？我出post後，因忙於執行李，沒有留意有沒有人再留言」。

Jer自認舞王 AK想要me time

江生（AK）透露新戲剛煞科，可安心出發。他完成新戲後即投入為演唱會綵排和練舞，通宵工作沒休息，唯有上機補眠，「由於驚離開香港太耐，所以拍完戲才出發，去到當地最想爭取me time。知道Ian此行為新歌做準備，我也不敢騷擾他」。柳應廷（Jer）透露為新歌落力排舞，有信心跳得好有型，自認是「MIRROR舞王」，叫大家拭目以待。

被Edan摸胸 Stanley出發前加操

呂爵安（Edan）剛推出單曲《油麻地莎士比亞》，被何啟華（阿Dee）改歌詞，Edan嫌阿Dee改為「底褲」不雅。問他最喜歡改邊句？他邊清唱邊撫摸Stanley胸口說：「多麼想，當你的老泥，天天都被你捽。」唱完忍不住笑。Stanley說：「花姐（黃慧君）都有改，她唱『多麼想，當你的魚蛋，天天都被你拮』。」Stanley擔心所住酒店沒健身室，因此出發前刻意加操健身，以最佳狀態示人。

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相關字詞﹕呂爵安（Edan） 姜濤 盧瀚霆（Anson Lo） 王智德（Alton） 邱士縉（Stanley） 李駿傑（Jeremy）

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