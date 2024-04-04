李若彤談抑鬱症經歷非人生活 一星期不刷牙不洗澡 暴食瑞士卷

7年前與抑鬱平靜「分手」

李若彤近日在上海出席活動，談及過去面對抑鬱症與情傷。她表示抑鬱症於2009年開始病發，形容似恐怖情人一樣，「我們糾纏，像一對情侶，經歷過爭吵、冷戰到磨合及共處，直至7年前才與抑鬱平靜分手」。她指抑鬱症始於一段10年戀情，「當時自己活在很多傳統觀念強加給女性的枷鎖裏，活在八卦媒體的惡意解讀裏，活在大眾異樣的眼光」。她亦開始懷疑自己，「我真的很失敗嗎？」她受抑鬱症苦纏，當時過着非人生活，「抑鬱症最嚴重時，一個禮拜不出門是常事，待在家裏不刷牙、不洗澡，連頭髮也不梳，甚至不會覺得這樣的自己很邋遢」。她覺得自已像機械人一樣生活，除吃飯、睡覺及「被迫」呼吸，其他一切均與自己無關。她亦曾出現暴食情况，很愛吃瑞士卷，但演變成折磨自己的東西，「我試過一口氣吞下兩整條瑞士卷，但不是覺得很美味，只是沒有意識的一口接一口塞進嘴裏，直至我的胃提出反抗，我又沒意識地全嘔吐出來，然後坐在馬桶大哭」。

半夜獨自流連墳場 靠健身拯救

李若彤說家人不知她的異常舉動，「我會經常從家裏27樓的陽台往下看；切水果時，會突然舉起水果刀，對着鋒利的刀刃講話；還會半夜一個人開車去墳場，獨自流連、發呆。在那個非常接近死亡的地方，我又從機械人變成了一具行屍走肉」。最後拯救她人生的「救命恩人」是健身，她說像一條繩索讓自己從抑鬱症的深淵裏爬出來。在病情最嚴重時，在健身房可以暫時擺脫麻木和痛苦，從健身搶回自己身心的控制權，找到內心的平衡、生活秩序，「我找到活力，就是活着的力量！」

娛樂組