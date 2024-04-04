台灣地震 柯震東父損失8000萬收藏品 朱栢康古巨基震醒 蘇麗珊恐塌樓

柯震東父親柯耀宗昨日在社交網上載地震後散落一地的藝術收藏品照片，他寫道：「可惜……心疼了我的一些收藏。」不少網民留言安慰：「人平安比較重要，但可惜了這8000多萬的收藏品。」有網民粗略估計該批散落一地的藝術品，高達8000萬新台幣。柯震東上載拍攝屋內多個1比1收藏模型跌滿地上的照片，部分斷開及損壞，他寫道：「再見了，各位！」

楊丞琳嚇到不敢離家

周杰倫昨晨在社交網留言：「晃到不行，平安。」舒淇、王力宏及徐熙娣（小S）亦留言祝願大家平安，王力宏寫道：「這次真的好大。願大家都平安，都保重。」楊丞琳先關心問大家：「大家是否都平安呢？希望大家都平平安安。」她之後再寫道：「嚇到不敢繼續睡，連去母親家的勇氣都沒有，明明距離這麼近，還是一直有餘震，大家今天出入務必注意安全。不停聽到救護車和消防車的聲音，希望災情降到最低，大家都平安無恙。」

不少香港藝人在台灣感受到強烈震感，古巨基前日抵台北為新歌錄音，表示地震發生時還在睡夢中，「睡夢中驚醒，以為發夢，後來看新聞才知道（花蓮）7.2級，台北5級，之後立即聯絡同行同事報平安，留在酒店房，一分鐘左右才震完」。他續道：「希望唔好再咁多天災人禍，願所有人都平安。」

朱：人生遇過最大嘅地震

朱栢康在台灣拍戲，他即時報平安說：「今（昨）日喺台灣經歷咗一次人生遇過最大嘅地震，但我都係喺睡夢中被震醒、搖醒。醒咗時候仲喺度諗，地震喎，台灣有地震都正常，跟住繼續瞓喺牀上面，完全無任何行動，直到地震一直都無走過（指餘震），我先開始驚，覺得要起身，著番條褲，喺度諗點做，係咪要走出街，定匿喺枱底，然後地震停咗，我就陸續收到台灣朋友短訊、電話問我有無事，先知道今次地震原來咁強勁，佢哋自己都好驚。」他事後走到戶外，指市面狀况暫時一切正常，希望地震並無造成太大傷害，願當地朋友及市民平安。

蘇麗珊在台北上戲劇課，首次遇到地震，當時驚醒後心跳很快，她回覆傳媒說：「當時我仲瞓緊覺，搖醒咗，所有嘢都搖緊，個腦空白，大樓好似要冧咁，我個房東話地震，大家攬埋一齊。我跟住同朋友出去食飯，所有嘢都正常，但唔會改行程，因為我今次過嚟上戲劇班，有固定日數，希望一切安全，大家平安度過。」

余思霆花蓮老家天花跌下

前華姐冠軍余思霆上載花蓮老家照片，相中天花跌下，衣櫃亦被震跌，她寫道：「家裏人都沒事，花蓮的老家有點小意外，但家人都安全，謝謝大家的關心，希望沒有傷亡。」

在台灣的杜汶澤發文：「以前在日本試過地震時冲涼，然後整個人掉下來，感覺很差，所以剛才地震雖然我剛好在小解，但也堅持把排泄程序完成！感恩師父教導！黑帶沒白拿，我終於做到腰馬合一。這樣陳述地震過程也是報平安的一種方法。希望大家都安好！愛你們所有人！」

MISIA台北演唱會取消

機管局昨日表示兩班由香港前往日本沖繩那霸機場的航班需折返，蘇皓兒原來在機上，她在社交網上載高空照留言：「去沖繩原機折返。」日本歌姬MISIA原定今晚在台北舉行演唱會，因發生地震，主辦單位考慮安全問題宣布取消。MISIA在社交網向台灣粉絲予以深切慰問，並表示一定會再到台灣演出。

娛樂組

（花蓮大地震）