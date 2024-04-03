明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《淚之女王》 金秀賢金智媛演好豪門婚後事

【明報專訊】《來自星星的你》金秀賢相隔3年再拍劇，與《我的出走日記》金智媛合演韓國有線頻道tvN《淚之女王》，由《藍海傳說》朴智恩編劇，加上《盛女浪漫日記3》張榮佑與《黑道律師文森佐》金熙元執導，台前幕後陣容強勁。《淚》劇3月9日首播，收視節節上升，由第1集5.8%升至第8集16.1%高位；香港觀衆可透過影視串流平台Netflix欣賞，《淚》劇在Netflix全球收視亦拿下非英語節目榜季軍，足證「雙金」叫座力，然而口碑不及朴智恩《愛的迫降》及《來自星星的你》等舊作。

婚姻為主 豪門鬥爭為副

《淚之女王》講述洪海仁（金智媛飾）隱藏女王集團富三代身分到公司實習，邂逅首爾大學法律系畢業的青年才俊白賢祐（金秀賢飾），二人交往後才知道海仁是富家千金，賢祐不計較階級懸殊，成為女王集團「駙馬」。結婚3年，賢祐難忍洪家橫蠻、高傲，想與海仁離婚之際，得悉後者患上罕見腦腫瘤病，只剩3個月壽命，因此打消離婚念頭，陪伴海仁治病，夫妻倆逐漸重修舊好。

財閥戀灰姑娘的韓劇慣常橋段，《淚之女王》來個180度轉變，男主角金秀賢變平凡男人「入贅」大富之家；加上韓劇一般以結婚後幸福地生活下去作結，《淚》劇卻以「婚後事」為主軸，總算不落俗套。不過劇中豪門千金與普通男職員的「世紀婚禮」，被指影射韓國三大富豪家族：三星、現代及SK，又批評「駙馬」得悉妻子患絕症，睡得很好還開心唱歌，嘴角不自覺向上揚，硬生生搞笑的情節，略為過火。

《淚之女王》除了男女主角的愛情故事，也有豪門鬥爭劇情；女王集團會長洪滿臺（金甲洙飾）育有二子一女，長子洪凡錫、二子洪凡俊（鄭進永飾）及女兒洪凡資（金正蘭飾）。洪滿臺妻子早逝，與女友牟璱凞（李美淑飾）同居多年。長子洪凡錫因背叛父親，被逐出家門，洪凡俊遂成為女王集團副會長，後者與金鮮和（羅映姬飾）婚後有三名子女，長子年幼時遇溺身亡，另有海仁及秀哲（郭東延飾）姊弟。

截稿前播出7集，家族鬥爭似乎比愛情戲更為刺激；海仁為爭取祖父信任，一直努力工作，然而母親偏愛兒子秀哲，令海仁處處為難。洪家還被居心叵測者合謀破壞，知名投資者尹殷盛（朴成焄飾）名義上從海外回來，助海仁推動事業，其實聯同洪秀哲妻子千多惠（李主儐飾）、洪家管家葛瑞絲（金姝怜飾）等人，密謀離間洪家各人，欲吞下女王集團。

劇名雖是《淚之女王》，女主角洪海仁又患上絕症，與家人及丈夫關係也不太好，但氣氛未至於很悲慘。金秀賢與金智媛的表現是此劇最大亮點，首集講述前者喝醉後向好友吐苦水，稱當年若不是自己可愛的醉樣令金智媛心動，他就不會結婚，婚姻也不會落得如此慘况。金秀賢的「醉態」不禁讓人想起《來自星星的你》「千頌伊」全智賢，既搞笑又可愛。

編劇往績佳 多次捲抄襲風波

編劇朴智恩舊作向來高收視，從早期的《賢內助女王》、《順藤而上的你》，到《來自星星的你》、《藍海傳說》及《愛的迫降》，幾乎未輸過；同時她涉嫌抄襲的傳聞，多年來也不絕於耳，譬如《來自星星的你》被指抄襲漫畫《雪姬》，《藍海傳說》疑剽竊韓片《海月女的海洋傳說》，《愛的迫降》也被指抄襲新晉編劇的劇本，但電視台仍願意「投資」她的作品，據悉《淚之女王》製作費400億韓圜（約2.3億港元），不知其經濟效益能否回本呢？

相關字詞﹕開箱 朴智恩 有線頻道tvN 金智媛 金秀賢 淚之女王

上 / 下一篇新聞