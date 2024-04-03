【開箱】《淚之女王》 金秀賢金智媛演好豪門婚後事

婚姻為主 豪門鬥爭為副

《淚之女王》講述洪海仁（金智媛飾）隱藏女王集團富三代身分到公司實習，邂逅首爾大學法律系畢業的青年才俊白賢祐（金秀賢飾），二人交往後才知道海仁是富家千金，賢祐不計較階級懸殊，成為女王集團「駙馬」。結婚3年，賢祐難忍洪家橫蠻、高傲，想與海仁離婚之際，得悉後者患上罕見腦腫瘤病，只剩3個月壽命，因此打消離婚念頭，陪伴海仁治病，夫妻倆逐漸重修舊好。

財閥戀灰姑娘的韓劇慣常橋段，《淚之女王》來個180度轉變，男主角金秀賢變平凡男人「入贅」大富之家；加上韓劇一般以結婚後幸福地生活下去作結，《淚》劇卻以「婚後事」為主軸，總算不落俗套。不過劇中豪門千金與普通男職員的「世紀婚禮」，被指影射韓國三大富豪家族：三星、現代及SK，又批評「駙馬」得悉妻子患絕症，睡得很好還開心唱歌，嘴角不自覺向上揚，硬生生搞笑的情節，略為過火。

《淚之女王》除了男女主角的愛情故事，也有豪門鬥爭劇情；女王集團會長洪滿臺（金甲洙飾）育有二子一女，長子洪凡錫、二子洪凡俊（鄭進永飾）及女兒洪凡資（金正蘭飾）。洪滿臺妻子早逝，與女友牟璱凞（李美淑飾）同居多年。長子洪凡錫因背叛父親，被逐出家門，洪凡俊遂成為女王集團副會長，後者與金鮮和（羅映姬飾）婚後有三名子女，長子年幼時遇溺身亡，另有海仁及秀哲（郭東延飾）姊弟。

截稿前播出7集，家族鬥爭似乎比愛情戲更為刺激；海仁為爭取祖父信任，一直努力工作，然而母親偏愛兒子秀哲，令海仁處處為難。洪家還被居心叵測者合謀破壞，知名投資者尹殷盛（朴成焄飾）名義上從海外回來，助海仁推動事業，其實聯同洪秀哲妻子千多惠（李主儐飾）、洪家管家葛瑞絲（金姝怜飾）等人，密謀離間洪家各人，欲吞下女王集團。

劇名雖是《淚之女王》，女主角洪海仁又患上絕症，與家人及丈夫關係也不太好，但氣氛未至於很悲慘。金秀賢與金智媛的表現是此劇最大亮點，首集講述前者喝醉後向好友吐苦水，稱當年若不是自己可愛的醉樣令金智媛心動，他就不會結婚，婚姻也不會落得如此慘况。金秀賢的「醉態」不禁讓人想起《來自星星的你》「千頌伊」全智賢，既搞笑又可愛。

編劇往績佳 多次捲抄襲風波

編劇朴智恩舊作向來高收視，從早期的《賢內助女王》、《順藤而上的你》，到《來自星星的你》、《藍海傳說》及《愛的迫降》，幾乎未輸過；同時她涉嫌抄襲的傳聞，多年來也不絕於耳，譬如《來自星星的你》被指抄襲漫畫《雪姬》，《藍海傳說》疑剽竊韓片《海月女的海洋傳說》，《愛的迫降》也被指抄襲新晉編劇的劇本，但電視台仍願意「投資」她的作品，據悉《淚之女王》製作費400億韓圜（約2.3億港元），不知其經濟效益能否回本呢？