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娛樂

膺iHeartRadio創新獎 Beyonce：要經常面對批評 Taylor奪年度歌手乘機宣傳新專輯

【明報專訊】第12屆iHeartRadio音樂頒獎禮前日在洛杉磯杜比劇院舉行，樂壇天后Taylor Swift贏得年度歌手共6獎成為大贏家，但缺席領獎，透過預錄片段致謝，乘機宣傳本月推出的新專輯；Beyonce則從Stevie Wonder手上接過創新獎，稱要創新便得面對批評，測試個人的精神力量。

iHeartRadio表揚過去一年在該電台及應用程式播放最多的歌曲及樂手，部分獎項由樂迷投票。Taylor Swift於2015、16及18三度贏得年度女歌手殊榮，去年開始男女年度歌手獎合二為一，Taylor除贏得年度歌手獎，還包辦年度巡迴演唱會、年度流行曲歌手，以及樂迷票選的最受歡迎巡唱風格、最佳歌詞《Is It Over Now》及TikTok年度熱門舞曲《Cruel Summer》，合共6獎，成為今年的大贏家；除了第四度贏得最佳歌詞獎，Taylor所持有的iHeartRadio獎增至25個，成為歷來得獎最多的歌手。

Taylor Swift未有到場領獎，但透過預錄片段致謝；除多謝投票給她的樂迷外，又乘機宣傳即將推出的新專輯，「有很多值得興奮的事正在發生，我的巡迴演唱會將會繼續，還有全新專輯名叫《The Tortured Poets Department》將於4月19日發行，我為此感到非常驕傲，迫不及待想要跟大家分享」。

另一樂壇天后Beyonce上月29日推出新專輯《Cowboy Carter》，迅即成為串流平台Spotify今年單日點播次數最多的大碟；Beyonce前晚在iHeartRadio獲頒創新獎，並從失明男歌手Stevie Wonder手上接過獎項，Beyonce多謝對方之餘，又透露新碟翻唱桃麗芭頓（Dolly Parton）名曲《Jolene》，由Stevie以口琴伴奏，「我很榮幸能從你Stevie Wonder這裏得此獎，任何人問我誰的歌曲可以聽一輩子，我總是答你啊。」Beyonce又提及創新的意義，「創新從夢想開始，當要實行時可能過程會很顛簸；要創新便得看見人所認為的不可能，也代表要經常面對批評，測試個人的精神力量」。

77歲雪兒（Cher）獲頒偶像獎，跟38歲音樂人男友Alexander Edwards拍拖現身，並從珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）及梅麗史翠普（Meryl Streep）兩大金像女星手上接過獎項。後者曾在電影《施活的遭遇》及《媽媽咪呀！開心再嚟》兩度與雪兒合作，在《媽》片更飾演雪兒的女兒。梅麗介紹雪兒出場，盛讚對方的歌唱事業。另一大獎、年度歌曲落在女歌手SZA的《Kill Bill》身上；防彈少年團成員柾國贏得年度韓國歌手獎，他跟Latto合作的《Seven》亦捧走年度MV；另外，韓團Stray Kids捧走年度K-pop專輯；女團FIFTY FIFTY憑《Cupid》贏得年度K-pop歌曲；另一女團NewJeans則奪最佳新人，不過一衆韓星未有到場領獎。

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