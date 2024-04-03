「復活」自爆健康響警號 大馬歌手黃明志慶幸看到自己喪禮

多次出入醫院

黃明志自覺幸運，還能夠看到自己的喪禮，體驗別人體驗不到的事情，「人生走到最後的體悟，就是無論你做的再怎麼了不起的事，成為再偉大的人，最後還是一樣會死」。他自爆過去一年發生很多事，面對來自四面八方的壓力，身體健康出現警號，多次出入醫院急診，加上身邊有許多朋友，陪他13年的寵物，以及許多名人的離開，讓他意識到「生前規劃」的重要，因此寫了一首歌、拍MV，計劃辦一場生前告別式，拍成紀錄片分享。

黃明志解釋選在4月1日辦喪禮，因是愚人節，4月4日是清明節，希望大家以比較輕鬆心情看待這個活動，排開這些所謂的「華人禁忌」，勇敢面對生命及死亡，好好規劃自己的生前計劃，不要讓活着的人為自己的身後事操心和難過。他強調：「我們不是開玩笑的，這是個認真，莊嚴的活動。」黃明志對有粉絲說要取消追蹤他，認為這些人是「假粉」，因為真粉絲會明白這次活動的意義，亦不怕「脫粉」，留言：「假粉們慢走不送了。」他的《生前告別式紀錄片》將推出，MV《當我離開以後》4月4日下午4時44分首播。

娛樂組