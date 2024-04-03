呂爵安曾連續寫文逾百日追女失敗

【明報專訊】呂爵安（Edan）新歌《油麻地莎士比亞》概念講述一個中文水平很低的男生，每日寫一首詩送給喜歡的女生，大眾可能覺得男生寫的內容很奇怪、字體核突、用字不夠漂亮，其實已是男生認識的字裏，最美的用字，歌曲想表達誠意同心意，比出來成品有多好來得緊要。Edan透露曾試過用類似方法追女仔，「求學階段試過想追一個女仔，有個好朋友的中文補習老師，教我每日寫篇文畀對方，話用過這招以誠意打動女仔。我持續寫了百幾日，最終失敗」。他提示大家這招不可以亂用，「有啲嘢冇得夾硬嚟，真係打動緊人，還是煩緊人，兩睇」。