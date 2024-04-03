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娛樂

呂爵安曾連續寫文逾百日追女失敗

呂爵安曾試過每日寫文追女仔 盼有機會親自執導MV自肥

【明報專訊】呂爵安（Edan）新歌《油麻地莎士比亞》概念講述一個中文水平很低的男生，每日寫一首詩送給喜歡的女生，大眾可能覺得男生寫的內容很奇怪、字體核突、用字不夠漂亮，其實已是男生認識的字裏，最美的用字，歌曲想表達誠意同心意，比出來成品有多好來得緊要。Edan透露曾試過用類似方法追女仔，「求學階段試過想追一個女仔，有個好朋友的中文補習老師，教我每日寫篇文畀對方，話用過這招以誠意打動女仔。我持續寫了百幾日，最終失敗」。他提示大家這招不可以亂用，「有啲嘢冇得夾硬嚟，真係打動緊人，還是煩緊人，兩睇」。

MV為呈現新歌概念，Edan化身茶餐廳外賣仔，喜歡了經常叫外賣的女生，Edan說：「角色塑造成貼地男生，鍾意了有藝術氣息的女仔，想追佢，於是用佢唔擅長嘅方法，就係寫詩寫字，寫得好核突好奇怪，用心意誠意打動佢。」他今次有份構思，參與度比以往多，未學過任何有關導演及拍攝的Edan表示入行久了漸漸有些想法，今次可以即席創作，不肯定效果如何，但這是難得的經驗。他自言想嘗試做導演，「如果有機會，我想第時有隻歌，我做導演，大家從旁幫助我，自己MV就可以自『肥試』下」。

娛樂組

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相關字詞﹕油麻地莎士比亞 呂爵安（Edan）

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