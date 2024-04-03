接受除褲挑戰 何啟華誓拉埋193落水

做導演很大壓力

阿Dee最近為隊友193（郭嘉駿）新歌《B出口》執導MV，193稱若下周二MV點擊率破100萬，會派阿Dee除褲慶祝，阿Dee稱接受挑戰，會拉埋193落水，「我拍完除褲片，會再拍片除193條褲」。

阿Dee直認做導演很大壓力，因為對作品有要求，最開心見到193喜歡MV，「做幕前有很多疑問，拍完MV明白做幕後是什麼一回事，更加有興趣，我沒有導演夢，只喜歡創作，公司有資源的話，我腦內有幾個故事，想實踐拍電視劇」。

MIRROR、ERROR與韓團少女時代前成員Jessica將於6月合作開演唱會，阿Dee表示最近忙籌備演出，稍後會開新戲。提到他日前為電影《12怪盜》謝票，跟呂爵安（Edan）扮保安，阿Dee大爆是Edan出的鬼主意，自己負責配合，覺得非常好玩，「好玩到回不了過去，見到粉絲似望夫石，認不出我們，我們擦身而過，坐上保母車笑不停，覺得粉絲們很慘」。

記者：鍾一虹