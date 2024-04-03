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娛樂

撼贏《哥斯拉 x 金剛》 《12怪盜》復活檔票房稱冠 盧瀚霆陳瑞輝巡唱前 衝刺謝票造勢

【明報專訊】復活節假期結束，MIRROR主演電影《12怪盜》在各成員連日來分組謝票過百場力谷下，截至前日累積票房突破1500萬，撼贏荷李活片《哥斯拉 x 金剛：新帝國》及動畫《功夫熊貓4》，成復活節檔票房冠軍。復活節檔期電影總票房逾3680萬，較去年同期上升22.27%。MIRROR將赴美國舉行演唱會，盧瀚霆（Anson Lo）與陳瑞輝（Frankie）前晚最後衝刺到旺角謝票。

香港票房有限公司昨日公布3月29日至4月1日復活節檔期電影票房總收入36,820,890元，本港整體電影消費市道有上升趨勢，較去年4月7日至4月10日復活節同期總收30,114,148元，上升 22.27%。

票房最佳港產片《12怪盜》4天收13,206,877元，累計15,099,676成復活節檔榜首；第二是9,818,598元的荷李活電影《哥斯拉 x 金剛：新帝國》，累計票房12,127,291元；動畫電影《功夫熊貓4》收5,379,676元排第3位，累計6,373,775元。

謝票似小型粉絲聚會

MIRROR成員前日展開最後一天謝票活動，Anson Lo與Frankie晚上結伴到旺角謝票。當司儀宣布《12怪盜》票房破1500萬時，現場粉絲歡呼尖叫。Anson Lo和Frankie開心感謝粉絲們出席成就此事，覺得每場謝票像小型粉絲聚會，因大家會帶同家人及朋友參加，叫他們幫忙影相，感覺好溫馨，很開心見到大家。

觀眾想Jer變美人魚

在答問環節，有觀眾問如果《12怪盜》改為盜墓或盜海背景，他們想有什麼技能？Frankie稱通常這些場景都會有洪水猛獸，所以他可以保留戲中第六感技能。

Anson Lo認為如果是盜墓背景，希望繼續保持敏捷身手，可以攀山涉水及打怪獸，又可以到古墓偷金銀珠寶和古董。不過若盜海背景，Anson Lo笑言深海沒有他最害怕的金魚，但見到鯊魚都會驚。Frankie對他說：「海中不會有你驚的那些魚。」

Anson Lo解釋以前他其實是養魚專家，養過海星、水母及海馬，所以拍盜海題材的話，他識游水又不怕曬黑，因為皮膚很快變白，又笑隊友柳應廷（Jer）戲中的變裝技能，可以變成鯊魚在深海範圍活動，有觀眾搞笑提議Jer變美人魚。

Anson Lo今次巡唱不攜家人

提到MIRROR全員即將出發繼續舉辦巡迴演唱會，Anson Lo透露今次不攜同家人，3星期後才能再見到大家。他謝票後離開商場，大批「神徒」（粉絲暱稱）守候，Anson Lo沿路揮手上車離開，之後在社交網留言：「這四天謝票日，辛苦了每一位，很高興、感激見到你，未能見面的，一定很快會再見。」

娛樂組

相關字詞﹕陳瑞輝（Frankie） 盧瀚霆（Anson Lo） 功夫熊貓4 哥斯拉 x 金剛: 新帝國 12怪盜

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