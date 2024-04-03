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娛樂

林夏薇預告新劇陷5角關係 陳展鵬難忘對打真僱傭兵

【明報專訊】陳展鵬、林夏薇、劉佩玥和馮盈盈等前晚聯同新劇《逆天奇案2》台前幕後齊集無綫電視城欣賞首播，眾人舉杯祝酒，預祝收視超越上一輯30.2點。夏薇與展鵬表示原班人馬拍《逆天2》，跟上輯相隔近3年。夏薇說：「網民留言，為了追看續集，最近特意先翻煲上一輯。」她預告續集與展鵬的感情關係藕斷絲連，「今輯變5角關係，到底我倆箍煲成不成功呢？希望觀眾追劇有共鳴。最難忘有場海邊戲，拍得很浪漫，講我內心難平復，想跟展鵬分開又掙扎」。

展鵬開工前勁減8磅

展鵬聽到幕後人讚《逆天2》劇情更加緊張、刺激，包含警匪動作和浪漫愛情元素，劇中打戲連場的他透露參演的動作演員是真僱傭兵，「班僱傭兵拍拍下劇真的被召去烏克蘭，他們是外籍人士，個個手臂粗大，我最初見到都有點驚，他們出批踭真的很犀利。（有冇被打傷？）避到，好彩我近幾年拍得多動作戲，練過身手。其實他們都拍過不少荷李活電影，受過專業訓練」。他自嘲婚後幸福肥，導致身形不連戲，開工前要節食和運動勁減8磅收身。

夏薇開展鑽石生意

夏薇近期公私兩忙，主演新劇《黑色月光》剛煞科，之後飛來飛去開展首飾生意，「實驗室培育鑽石生意，想做幾年，今年終於正式開始，應該5月開網店，六七月在中港、新加坡和印度開零售店，最近很多加盟商傾合作，自己喜歡扮靚，又可帶出環保理念，希望大家可以用低成本擁有喜歡的鑽石」。她表示無意放棄幕前工作，但要兼顧生意，一點都不簡單，笑說：「為了達成夢想，都幾攰，不過讓自己學多點，是好事。」問她經營的食肆，有沒有受港人北上消費影響？夏薇認為大環境變化，有危亦有機，「食肆開了10幾間店如常運作，會盡量做，多謝街坊支持，之前經歷疫情有調整，多做外賣生意，今年守業為主」。

「魔音」馮盈盈再挑戰唱歌

馮盈盈劇中角色同樣承接上輯，但個性180度改變，笑言由「國民妖精」變「國民未婚妻」，「演出幾沉重，上集破壞了夏薇與展鵬，今次要悔過、贖罪，有很多喊戲，是從影以來最多喊戲的一次，拍時喊到眼腫」。劉佩玥因上輯角色已死，今次會換身分出現，很開心再跟張頴康演對手戲擦火花，「有場法庭戲，我也很期待，喊到梨花帶雨，揭身世之謎」。

曾被封「魔音」的馮盈盈在社交平台上載唱歌片，笑言趁愚人節初試啼聲，「希望爭取《逆天3》唱插曲機會，估不到嚇到監製劉家豪宣布退休」。劉佩玥稱揸車時本來聽Taylor Swift的歌，知道馮盈盈上載唱歌片即停低欣賞，皆因以前只聽她唱生日歌，覺得對方勇氣可嘉，「她唱歌有進步」。

馮盈盈稱唱歌片受負評，再度懷疑自己，「網民說我做主持比較好，怕打擊教我唱歌的謝東閔和他的唱歌學校，其實我由谷底變成肯錄唱歌片，算攞飛躍進步獎，但到現在還未交學費。（他教唱歌是否不成功不收費？）那我要多上幾課了」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕馮盈盈 劉佩玥 林夏薇 陳展鵬

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