契女梁詠琪如願任演唱會嘉賓 許冠傑唱《有誰共鳴》改詞憶張國榮

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Sam前晚在紅館舉行尾場演唱會，唱畢《做個自由人》後，他問觀眾：「今（前）天是4月1號，這21年來每逢到這一天，我便會想起一個好朋友，我也很掛念他，大家知道是誰嗎？」觀眾大叫：「Leslie（張國榮）！」Sam 接着說：「就是『哥哥』張國榮，大家記得嗎？所以我今（前）晚特別選了一首他的歌送給他，希望他在天國也可以聽到，這首歌是《有誰共鳴》。」 Sam唱此曲時，熒光幕展示哥哥的照片，他將歌曲最後一句歌詞「夜闌靜，問有誰共鳴」改為「夜闌靜，問哥哥可感應」，向故友表達思念。

「夜闌靜問哥哥可感應」

Sam介紹梁詠琪出場時說：「接下來有一名特別嘉賓，她原本去年已答應來做我的嘉賓，最終因身體不適未能到場。她是我最疼惜的契女，你們知道是誰嗎？她就是Gigi梁詠琪」。Gigi在觀眾的歡呼聲及掌聲下登場，Sam說：「我會和她合唱一首英文歌《Somewhere Out There》。」

Gigi唱完說：「我比較少唱英文歌，特別練習了這首歌，因我知道Sam唱很多英文歌，大家也很喜歡聽你唱。」Sam問Gigi：「不如我們再唱一首中文歌？」Gigi表示喜歡Sam很多中文歌，慢歌與輕快歌也喜歡，提議唱《夜半輕私語》，Sam牽着Gigi繞場合唱，邊唱邊走近歌迷握手，Gigi說看到大家很感動，表示很高興終於能夠參與Sam的演唱會，約定觀眾下次有機會再見。

滿足歌迷唱至凌晨

每晚都有觀眾點歌環節，Sam在尾場盡量滿足歌迷願望，一首接一首，大唱多首金曲唱至凌晨。他唱完《這一曲送給你》後感性說：「多謝大家，這晚之後不知何時再能夠見面，希望大家再給我聽一次最熱烈的掌聲。」現場觀眾歡呼聲震耳，Sam說：「以下這首歌真的代表了我的心聲，因為大家的熱情，我才能站在舞台上，因此接下來，將這一首《珍惜》送給大家。」Sam再繞場一周向觀眾致意後，依依不捨離開舞台。

陳淑芬與各地「哥迷」拜祭哥哥

陳淑芬（陳太）與兒子陳家豪、「哥哥」生前好友連炎輝、前助手Kenneth，以及近500名來自香港、內地、日本、韓國、馬來西亞及澳洲等地的「哥迷」一同到寶福山拜祭哥哥。陳太準備了鮮花和哥哥喜愛的食品，並印製哥哥明信片送給「哥迷」，感謝他們對哥哥的愛。

陳太之後趕赴澳門，出席《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》舉行的連串4月1日特別活動，包括《霸王別姬》電影放映會、《繼續寵愛．二十年．音樂會》放映會及《繼續寵愛．二十一年》悼念儀式。紀念展內「哥迷」拉着陳太簽名合照留念。下午6時43分，陳太和「哥迷」們一起默哀一分鐘，熒幕播出哥哥演唱會版《共同渡過》MV，眾人舉起手機燈光和哥哥「合唱」。

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