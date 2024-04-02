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娛樂

【娛樂場】「第四十二屆香港電影金獎像」展覽 行紅地氈跟準影帝影后「合照」

【明報專訊】本地影壇年度盛事《第四十二屆香港電影金像獎》頒獎典禮本月14日（周日）舉行，今屆共頒發19獎項，每年由提名到結果，誰是影帝、影后、最佳電影都成為全城熱話。今屆金像獎與品牌agnès b.首次聯乘，推廣電影文化，製造機會宣傳香港電影。

7呎金像女神像搶眼

展覽由今屆金像獎美術總監文念中設計，以金像獎頒獎禮的視覺設計為理念，品牌位於尖沙嘴店內的藝廊重現紅地氈一幕，打造猶如電影人進場的儀式感；展覽中間豎立7呎高的金像獎女神像，讓大家可近距離與女神像拍照留念。

今年入圍角逐最佳男主角的林保怡《白日之下》、盧鎮業《年少日記》、梁朝偉《金手指》、黃子華《毒舌大狀》及大鵬《第八個嫌疑人》，以及最佳女主角候選人王丹妮《毒舌大狀》、余香凝《白日之下》、衛詩雅《不日成婚2》、謝安琪《4拍4家族》和鍾雪瑩《填詞Ｌ》已為大會場刊拍了造型照。

一班準影帝、影后的巨型靚相是展覽另一焦點，參觀者可以考心水，跟心目中的大熱「合照」留念。當中最佳男主角候選人的宣傳照以香港城市景觀為背景，突顯香港電影的理念。

第一至三屆獎座設計各有不同

展覽會同時展出過往金獎像的珍藏品，最具代表非金像獎女神莫屬。原來金獎像的獎座設計，在第一至三屆各有不同，現場擺放了第一至三屆金像獎頒獎禮的複製版，又可從場刊中見到獎座的演變。

金像獎座由第四屆開始，採用了雕刻家麥顯揚先生設計的獎座，一直沿用至第九屆，獎座設計亦可在展出的第四屆場刊上看到。而第十屆的獎座，由香港藝術家聯盟設計，以一個身上圍繞着電影菲林，手上捧着一顆代表東方之珠的銀珠的女神為主體；這款設計沿用至今，既能在展出的第十屆場刊上看到，亦是展覽正中間的雕像。

鄭文雅澄清非女神原型

多年來坊間有傳現在的金像獎女神原型是1979年香港小姐冠軍鄭文雅，不過鄭文雅近年就傳聞澄清，表示當年梁銓、謝宏中、施養德和黃霑等組香港藝術家聯盟，她是成員之一，金像獎大會邀請聯盟設計獎座，由施養德繪製草稿，先繪畫兩條線，然後參考某電影劇照，用菲林圍着女神像以避免裸體設計，再由梁銓設計及打造獎座。鄭文雅強調女神像的比例非她的個人身形比例，四肢均拉長了，不是真實人體的比例。

展出設計心思的禮封

頒獎禮上最緊張莫過於台上頒獎嘉賓打開手上的禮封，宣布得獎者的時刻，這個禮封充滿設計心思，是次展覽特別挑選了第三十六屆至四十一屆金獎頒獎禮請柬、揭曉封，以及本屆提名電影放映入場證等，參觀者可細看極具心思的設計。

「第四十二屆香港電影金像獎」展覽

時間：即日起至2024年4月19 日

地點：K11購物藝術館119店 agnès b. 尖沙嘴旗艦店

相關字詞﹕金像奬女神 第四十二屆香港電影金像獎展覽

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