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娛樂

張國榮逝世21周年 唐鶴德追思摯愛：復活節 真的嗎？

【明報專訊】張國榮（哥哥）2003年的4月1日傍晚6時43分，在中環文華東方酒店墮樓身亡，死訊震驚全城。今年哥哥逝世21周年，他的摯愛唐鶴德（唐唐）一如以往，昨天凌晨於社交網發文悼念，以哥哥在電影《阿飛正傳》的片段表達思念之情，留言：「今天是復活節，真的嗎？」昨日大批「哥迷」到文華東方酒店外獻花悼念偶像，酒店旁的雪廠街變成一片花海，當中有哥迷的親筆信與手繪肖像畫。

記者：林祖傑

張國榮（哥哥）的摯愛唐鶴德（唐唐）昨天凌晨於社交網發文悼念，貼出摘自哥哥在電影《阿飛正傳》的片段，片中哥哥說：「我乜嘢都唔想要，我淨係要你留低。」唐唐寫道：「今天是復活節，真的嗎？」難掩思念之情。

性感女子「打卡」惹不滿

縱然哥哥離世21年，仍獲大班「哥迷」繼續寵愛，中環文華東方酒店外變成一片花海，不少粉絲到場悼偶像，表達懷念之情，當中見到著名設計師陳幼堅在場影相。酒店附近有樂隊在街頭演奏哥哥金曲，吸引大批「哥迷」圍觀。有打扮性感的金髮女子於花海前擺post任人影，惹來不少粉絲不滿，斥她欠尊重。有人問她是否「哥迷」？她不發一言離開。

本地「哥迷」王先生帶6歲女兒到場，表示是哥哥多年忠實粉絲，去年女兒突然在手機不停播哥哥的《Monica》MV，還邊唱邊跳舞，「對我來講是一份禮物，我沒有向女兒推介我的super star，女兒自己鍾意咗」。他表示女兒兩歲時將他收藏的哥哥簽名唱片當玩具全部整爛，他非常心痛，「不過細路女唔識，這份回憶亦帶不走，現在女兒都鍾意哥哥，就由心痛變感恩」。

哥哥為一粉絲簽600隻碟

王先生表示由1990年代已喜歡哥哥，曾在街上見過偶像兩次，「有一次在尖沙嘴，另一次和朋友帶同4箱黑膠碟，在哥哥平時會出現的街上等了一個月，朋友終遇到哥哥，哥哥還很有禮貌簽了600隻碟，頭100隻簽中文名，之後他表示簽到手攰，轉簽英文名」。

來自浙江嘉興的謝先生帶女友沈小姐前來悼念，表示2013年開始喜歡哥哥，「21年前我還太小，都不懂，之後還會到蠟像館，來之前也去過沙田寶福山，還遇到陳淑芬，非常榮幸和她握手」。

劉培基貼合照念故友

劉培基在社交網貼出哥哥合照，寫道：「有些人和事，我們年輕的時候無法懂得。當我們懂得的時候不再年輕。他說話的眼神，會讓你心疼。」

王力宏在微博撰長文，緬懷跟哥哥相處點滴，提到1999年由台灣到香港發展，在跑馬地一間餐廳酒吧跟哥哥認識，展開一段短短4年的友誼。當時二人即興合唱《Don't let the sun go down on me》，自此哥哥稱他「Kid」，他則叫對方「Uncle Leslie」。他有幸參演哥哥的巡迴演唱會《Passion》，和參演哥哥執導的電影《煙飛煙滅》。

哥哥為造型被指似人妖感沮喪

王力宏憶起有次到哥哥家，對方非常自豪地向他展示其衣櫥，「裏面全是為《Passion》巡演而特別由Jean Paul Gaultier設計的服裝。Gaultier還巧妙地融入了美國印第安人的元素，包括長髮假髮，以塑造哥哥全新的舞台形象。

王力宏稱哥哥既興奮又感到沮喪，因為媒體將他的印第安人造型寫成『人妖』」。他說哥哥在《霸王別姬》中飾演的程蝶衣，那份對藝術的執著和熱情，正是哥哥真實寫照，戲中其中一句對白「不瘋魔不成活」，正是哥哥對每件作品的態度和Passion。

相關字詞﹕王力宏 劉培基 唐鶴德（唐唐）

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