張國榮逝世21周年 唐鶴德追思摯愛：復活節 真的嗎？

記者:林祖傑

張國榮(哥哥)的摯愛唐鶴德(唐唐)昨天凌晨於社交網發文悼念,貼出摘自哥哥在電影《阿飛正傳》的片段,片中哥哥說:「我乜嘢都唔想要,我淨係要你留低。」唐唐寫道:「今天是復活節,真的嗎?」難掩思念之情。

性感女子「打卡」惹不滿

縱然哥哥離世21年,仍獲大班「哥迷」繼續寵愛,中環文華東方酒店外變成一片花海,不少粉絲到場悼偶像,表達懷念之情,當中見到著名設計師陳幼堅在場影相。酒店附近有樂隊在街頭演奏哥哥金曲,吸引大批「哥迷」圍觀。有打扮性感的金髮女子於花海前擺post任人影,惹來不少粉絲不滿,斥她欠尊重。有人問她是否「哥迷」?她不發一言離開。

本地「哥迷」王先生帶6歲女兒到場,表示是哥哥多年忠實粉絲,去年女兒突然在手機不停播哥哥的《Monica》MV,還邊唱邊跳舞,「對我來講是一份禮物,我沒有向女兒推介我的super star,女兒自己鍾意咗」。他表示女兒兩歲時將他收藏的哥哥簽名唱片當玩具全部整爛,他非常心痛,「不過細路女唔識,這份回憶亦帶不走,現在女兒都鍾意哥哥,就由心痛變感恩」。

哥哥為一粉絲簽600隻碟

王先生表示由1990年代已喜歡哥哥,曾在街上見過偶像兩次,「有一次在尖沙嘴,另一次和朋友帶同4箱黑膠碟,在哥哥平時會出現的街上等了一個月,朋友終遇到哥哥,哥哥還很有禮貌簽了600隻碟,頭100隻簽中文名,之後他表示簽到手攰,轉簽英文名」。

來自浙江嘉興的謝先生帶女友沈小姐前來悼念,表示2013年開始喜歡哥哥,「21年前我還太小,都不懂,之後還會到蠟像館,來之前也去過沙田寶福山,還遇到陳淑芬,非常榮幸和她握手」。

劉培基貼合照念故友

劉培基在社交網貼出哥哥合照,寫道:「有些人和事,我們年輕的時候無法懂得。當我們懂得的時候不再年輕。他說話的眼神,會讓你心疼。」

王力宏在微博撰長文,緬懷跟哥哥相處點滴,提到1999年由台灣到香港發展,在跑馬地一間餐廳酒吧跟哥哥認識,展開一段短短4年的友誼。當時二人即興合唱《Don't let the sun go down on me》,自此哥哥稱他「Kid」,他則叫對方「Uncle Leslie」。他有幸參演哥哥的巡迴演唱會《Passion》,和參演哥哥執導的電影《煙飛煙滅》。

哥哥為造型被指似人妖感沮喪

王力宏憶起有次到哥哥家,對方非常自豪地向他展示其衣櫥,「裏面全是為《Passion》巡演而特別由Jean Paul Gaultier設計的服裝。Gaultier還巧妙地融入了美國印第安人的元素,包括長髮假髮,以塑造哥哥全新的舞台形象。

王力宏稱哥哥既興奮又感到沮喪,因為媒體將他的印第安人造型寫成『人妖』」。他說哥哥在《霸王別姬》中飾演的程蝶衣,那份對藝術的執著和熱情,正是哥哥真實寫照,戲中其中一句對白「不瘋魔不成活」,正是哥哥對每件作品的態度和Passion。