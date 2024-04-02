愚人節港姐莊子璇穿婚紗報喜 大馬歌手黃明志舉行告別式

林作稱搞18區婚禮

林作上載跟裕美「結婚相」宣布跟裕美決定「搞婚禮」，「這次，我們參照目前的潮流，決定將會在今年內全港18區，每區每個禮拜舉行一次婚禮，邀請在當區居住或者工作的親朋好友，以及任何想課金參與盛宴的網友們，共同見證盛事。每場婚禮，都會邀請李龍基大哥擔任演唱嘉賓，融合他近期的酒樓演唱會風格，務求做到商業價值最大化」。林作此舉令人聯想他是「回應」舊愛麥明詩的4場婚禮，其中圍村婚禮更有李龍基任表演嘉賓。林作回應《明報》稱因為深受啟發，他做人是一不做二不休的，「我的概念係區區有得搞，每個禮拜同大家夜繽紛，要睇李龍基幾時得閒」。

馬來西亞歌手黃明志在社交平台貼出黑白照，寫上「1983-2024」，後來公告告別式詳情，還有追思會現場佈置照片。黃明志的經理人公司回應傳媒，「4月1日晚上7點，的確會在富貴生命館舉辦黃明志告別式」。他的「死訊」被視為愚人節玩笑，他的朋友十分配合，送花籃到現場，但警告他，「如果你去世了，我就會難過，如果你最後沒有去世，我也會讓你難過」。有網民斥傳「死訊」玩得太過分，亦有指他增流量的手法太極端。

娛樂組