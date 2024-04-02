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娛樂

呂爵安何啟華謝票扮保安 興奮成功為柳應廷開路

【明報專訊】MIRROR成員連日來為電影《12怪盜》分組展開謝票活動，呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）昨日聯同ERROR成員何啟華（阿Dee）出動，在愚人節搞笑「加料」。Edan下午5時在社交網上載片段，見他和阿Dee戴帽及口罩，齊齊化身保安，為出發謝票的柳應廷（Jer）護駕，之後他們由戲院離開到停車場準備上車，有大班「鏡粉」在停車場守候，投入扮演保安的Edan和阿Dee隨即傍實Jer上保母車，沿途並無粉絲認出兩人，護送Jer獨自上車後，二人極速上另一輛保母車，騙倒粉絲。Edan和阿Dee在車上興奮說：「成功呀，完全冇人理我哋呀，OMG！好成功呀。」Edan留言笑稱是新晉「實Q」成功保護藝人，可加人工，亦不忘祝大家愚人節快樂。

為Jeremy發火解畫

姜濤、邱士縉（Stanley）則到銅鑼灣謝票，即場宣布《12怪盜》票房破1200萬，Stanley知道有粉絲連睇幾次支持，反問：「大家走了很多場，攰唔攰呀？」粉絲大叫唔攰，還高呼口號：「恭喜《12怪盜》衝破1200萬。」姜濤笑說：「What a beautiful day！」有觀眾問到《12怪盜》若開拍續集，兩人想偷什麼、最想與哪位合作？姜濤與Stanley齊聲表示想跟對方拍檔，姜濤說：「下次拍戲想偷大家的心。」Stanley笑言想不到偷什麼，姜濤代答：「偷偷喜歡你。」逗得粉絲連聲尖叫。至於用個人條件換取戲中角色技能？姜濤說：「我可以用『彈額頭』絕技換角色技能，免再遺禍人間。」

在演唱會大騷8嚿胸肌的Stanley，被傳媒追問新片破2000萬，會不會除衫騷肌派福利？他婉拒：「太便宜啦！」講到成員李駿傑（Jeremy）日前出席謝票活動後，在停車場怒吼，要求在場粉絲讓路，姜濤說：「Jeremy私下都是這樣……講笑，他很少會這樣。」Stanley解釋現場環境擠迫，汽車的倒後鏡迫歪了，又有汽車駛過，Jeremy擔心大家安全才會這樣激動。兩人是否未見過Jeremy發嬲？Stanley搞笑說：「打麻將的時候，我見過。」

陳卓賢承認謝票很累

陳卓賢（Ian）與邱傲然（Tiger）到將軍澳謝票，Ian被問及票房成績時，表示他只管做好演員本分，「謝票七八十場，我個人真的謝了，有點累」。Tiger首次為電影參與謝票感到很好玩。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕愚人節 陳卓賢(Ian) 姜濤 呂爵安（Edan） 12怪盜

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