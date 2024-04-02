明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《哥斯拉×金剛：新帝國》 怪獸片喜劇化才是票房保證？

【明報專訊】繼《哥斯拉》、《金剛：骷髏島》、《哥斯拉：王者巨獸》和《哥斯拉大戰金剛》後，「怪獸宇宙」（MonsterVerse）最新一集《哥斯拉×金剛：新帝國》（Godzilla×Kong: The New Empire）上周全球同步開畫，首周末票房累收1.94億美元（約15.1億港元）輕易成為冠軍，以製作費1.35億美元（約10.5億港元）計算，已經穩賺不賠，難怪長拍長有。

攜手對付共同敵人

新片沿用《哥斯拉大戰金剛》亞當雲格（Adam Wingard）執導，《鐵甲奇俠3》莉碧嘉荷爾（Rebecca Hall）、《殺手列車》拜仁亨利（Brian Tyree Henry）、《唐頓莊園》丹史提芬（Dan Stevens）、《尚氣與十環幫傳奇》陳法拉和童星姬莉賀圖（Kaylee Hottle）合演，故事延續上集劇情，講述金剛已經撤離骷髏島，搬到地心空洞居住，受到君主組織的監視和照顧，跟留在地面生活的另一泰坦巨獸哥斯拉各據一方，暫時和平共存。

某日君主組織發現地心傳來古怪雜音，世上唯一能與金剛溝通的人類芝雅（姬莉賀圖飾）亦深感不安，於是偕養母安祖絲博士（莉碧嘉荷爾飾）等進入地心調查，揭發邪惡紅猩猩「疤王」及其軍團正伺機而動，金剛未能以寡敵眾，唯有向哥斯拉求助，繼上集攜手對付機械哥斯拉，今次再次合作，誓把威脅人類安危的惡勢力徹底剷除。

搞笑風格老幼咸宜

金剛與哥斯拉的對立關係，再次出現共同敵人而暫且放下成見，某程度就是荷李活警匪片常見的odd couple式拍檔。上集「二對一」打爆了機械哥斯拉，今集更加熱鬧，兩頭泰坦巨獸分別對付「疤王」和受其操控的雪怪「石穆」，形成「二對二」局面，大大增加官能刺激。事實上，今集有不少新舊角色亮相，例如開場未幾即被哥斯拉撕開的長腳蟹「斯庫拉」、邪惡紅猩猩「疤王」、棲身北極洋的海龍「提亞馬特」、噴射超低溫冰霧的「石穆」，以及壓軸登場的巨蛾「摩斯拉」等，喜愛看怪獸片的觀眾應該收貨。

自《哥斯拉》2014年開畫至今，華納兄弟與傳奇影業攜手打造的「怪獸宇宙」系列剛好面世十周年，隨着每集導演不斷換人，電影風格難免有所偏差，亞當雲格亦不例外，最近兩集加入大量喜劇元素，例如幫金剛剝牙，務求令電影變得更闔家歡，《殺手列車》拜仁亨利（Brian Tyree Henry）扮演YouTuber兼陰謀論家伯尼便是最佳例子，全程插科打諢，詐傻扮懵，為博觀眾一笑，但對劇情推進毫無幫助。類似情况跟《陽光兔仔兵》導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi）接掌《雷神奇俠》第3及4集，可謂如出一轍。

另外，金剛的機械手套亦是一絕，話說牠被「石穆」噴射冰霧所傷，未能繼續戰鬥，君主組織人員彷彿未卜先知，不單早已為牠設計並生產手套，以備不時之需，而且存放在地心的監測站裏，更厲害的是手套「剛巧」內置治療凍傷的藥水，當金剛戴上手套，藥水同時注入體內，不單藥到病除，戰鬥力更大為提升，都算因禍得福。

陳法拉靠眼神演戲

繼《尚氣與十環幫傳奇》之後，華裔小姐出身的陳法拉參演第二部荷李活片《哥斯拉×金剛：新帝國》，扮演隱居地心的伊維族女王，一邊保護地球上失落的文明，一邊等候能夠召喚「摩斯拉」的救世主現身，雖然戲分不多，角色尚算重要。根據編劇設定，伊維族人毋須透過語言，而是利用心靈感應互相溝通，因此她不用念對白，單靠眼神和表情已可交代劇情，都算演技大挑戰。

值得一提的是，新片上畫之前，影視串流平台Apple TV+去年11月搶先公開劇集《君主組織與神秘巨獸》，交代這個政府秘密機構的前世今生，一度令觀眾誤以為此劇是為《哥斯拉×金剛：新帝國》鋪墊劇情，結果發現兩部作品並無太大關聯，完全可以獨立欣賞，明顯比Marvel電影宇宙（MCU）的「層壓式」觀影手法聰明得多。

上映日期：3月28日

相關字詞﹕拜仁亨利 莉碧嘉荷爾 陳法拉 哥斯拉×金剛：新帝國 開箱

上 / 下一篇新聞