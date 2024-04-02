KCON香港騷尾場 Sistar19大跳桌上舞

香港新晉女團ME&及韓國女團VVUP擔任暖場嘉賓，然後由ZB1打頭陣，獻唱《In Bloom》迅即把現場氣氛推高，男團Tempest接力表演，日本男團JO1唱出《Fairytale》及《Venus》，首度來港的成員表示此行發現香港有很多人喜歡JO1，對此感到幸福。

女團VIVIZ與半百粉絲一起合唱《MANIAC》，其後ZB1再度登場演唱《Crush》及《Melting Point》，又在台上玩遊戲，模仿隊友日常小動作。輪到樂隊Day6登場，連唱《Welcome to the show》、《You were Beautiful》及《Time of Our Life》。Sistar19帶來新歌《NO MORE(MA BOY)》，成員寶拉與孝琳大跳桌上舞，再唱《Loving U》及《Ma Boy》。相隔多年再度來港，孝琳憶起與隊友乘坐雙層巴士的經歷，寶拉則懷念美味的炒辣蟹。

演唱會尾聲ZB1第三度登場，翻唱男團Wanna One出道歌《Energetic》，為港迷帶來集體回憶。男團Ateez壓軸唱出《Crazy Form》、《Wave》及《BOUNCY(K-HOT CHILLI PEPPERS)》，成員輪流擺出性感、可愛及心心手勢。

文：蘇珮欣