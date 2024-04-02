明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

宋仲基再演文森佐 擎槍指嚇金秀賢 刺激《淚之女王》收視升至16.1%創新高

【明報專訊】《某一天》金秀賢與《我的出走日記》金智媛合演韓國有線頻道tvN劇集《淚之女王》，開播以來收視節節上升，前晚播出第8集，事先張揚《黑道律師文森佐》宋仲基客串，重演文森佐角色，協助金智媛辦理離婚手續，金秀賢受到他的強勁氣場影響，幻想遭對方擎槍指嚇，場面搞笑，刺激收視急升3.3個百分點，錄得16.1%再度破頂。

《淚之女王》製作費達400億韓圜（約2.3億港元），未播先惹關注，隨着首集收視5.8%，到前晚播第8集已升至16.1%，增幅接近3倍。至於同時段播出JTBC劇集《Hide》，第4集收視升1.6個百分點至5.9%，仍被拋離甚遠。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《淚》劇。

宋仲基自嘲離婚

宋仲基答應客串《淚之女王》，當然跟此劇由《黑道律師文森佐》金熙元執導，以及同一事務所兼兩度合作《太陽的後裔》和《阿斯達年代記》的金智媛有關。前晚他以「文森佐」角色登場，代表金智媛處理離婚事宜，金秀賢透過身邊人得悉他的神秘背景，「有人說他是財閥家的小兒子，亦有人說他是海外派遣軍人，也有人說他乘搭太空船前來，還有人說他根本不是人，而是狼少年」，對白提及都是基哥的代表作《財閥家的小兒子》、《太陽的後裔》、《勝利號》和《狼少年之戀》，網民大讚編劇有心思。

金秀賢受到對方的強勁氣場和複雜背景影響，竟然幻想基哥化身「黑手黨」，擎槍指嚇自己，威脅他簽字離婚，狀甚搞笑。值得一提的是，基哥拒絕接受金秀賢一方以「性格不合」為離婚理由，改為「兩人因為工作漸行漸遠，決定做回好友」，說罷即咬牙切齒，狀甚痛恨的說：「不過據我所知，離婚後沒人會祝福對方。」網民隨即聯想起5年前他跟宋慧喬離婚一事，認為上述對白充滿自嘲味道。

宋慧喬傳拍新劇

金秀賢與金智媛達成離婚協議後，女方跟蹤他到餐廳，偷聽他的說話，終於明白對方的心意。金秀賢因為離婚而受到羞辱，但他仍然決定留在金智媛身邊。另一方面，朴成焄繼續進行吞併女王集團計劃，隨着會長金甲洙病倒，金智媛一家被逼走，金秀賢承諾會從朴成焄手上奪回集團。

提起宋慧喬，韓媒昨日報道她有望演出《我們的藍調時光》編劇盧熙京的新作，兩人曾在《他們的世界》及《那年冬天風在吹》合作，如果消息屬實，今次將是她們第三度拍劇。據悉這部職場劇講述韓國娛樂圈中人的故事，喬妹一方表示收到劇本，現正積極討論接拍事宜。

相關字詞﹕韓劇 韓劇收視 淚之女王 金智媛 金秀賢 宋慧喬 宋仲基

上 / 下一篇新聞