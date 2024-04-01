明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

KCON香港騷 男團ZB1 Ateez人氣最強 孝琳寶拉性感登場

【明報專訊】韓國娛樂公司CN ENM主辦的《KCON Hong Kong 2024》一連兩日在亞洲國際博覽館舉行；繼前晚首場演唱會有aespa、BOYNEXTDOOR及Highlight等演出後，昨日輪到男團Ateez、Tempest、Zerobaseone（ZB1）、WHIB，樂隊Day6，日本組合JO1，女團Sistar19、VIVIZ及VVUP等出場，在紅地氈吸引逾千粉絲圍觀，當中又以Ateez與ZB1人氣最強，Sistar19成員寶拉與孝琳打扮性感，亦成為鎂光燈焦點。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

KCON第二晚演唱會，由香港女團Me&擔任暖場嘉賓，她們透露私下愛聽K-pop，特別鍾意Twice及aespa的歌。男團WHIB一連兩日出席KCON活動，他們稱喜獲粉絲支持及關心，得到很大力量。4人樂隊Day6自2017年後再次參加KCON，大感榮幸，綵排時已很興奮，不忘清唱幾句大展歌喉。Sistar19成員寶拉與孝琳穿著低胸裝現身，後者表示以往多次獨自參與KCON，今次有寶拉一起，既感動又安心。她們透露在KCON新舊歌都會唱，孝琳離開時不忘向粉絲大派飛吻。人氣強勁的限定男團ZB1一出場粉絲即時起哄，成員乘機推介新日文歌，稱以春天及櫻花為主題，又即場示範團隊打氣口號。男團Ateez壓軸現身紅地氈，粉絲尖叫聲四起，分別於上月23日及本月3日生日的成員潤浩及星化，更獲全場粉絲合唱生日歌。

昨日下午JO1及孝琳先後登台演出，為晚上演唱會熱身。JO1獻唱《無限大》、《Trigger》及《Tiger》之外，還翻唱男團Seventeen的《孫悟空》。孝琳則趁機宣傳本月5日在港舉行的個人演唱會。

BOYNEXTDOOR狂曬廣東話

另一方面，KCON前晚首場演唱會由女團aespa內地成員寧寧與男團BOYNEXTDOOR成員宰鉉擔任主持。4人男團Highlight打頭陣唱出《Shock》，炒熱氣氛。男團Seventeen師弟TWS接着登場，獻唱新歌《Plot Twist》及《Oh Mymy:7s》。BOYNEXTDOOR則首度公開獻唱4月中發行的新歌《OUR》，讓香港粉絲先聽為快；又以廣東話輪流說出「好開心見到大家」、「好掛住你哋」、「鍾唔鍾意我哋嘅表演呀」、「多謝大家咁熱情歡迎我哋」；並抽出幸運粉絲，實現對方願望。前日剛好出道1周年的男團xikers接力唱出《We Don't Stop》及《Red Sun》，表示見到香港粉絲很開心，品嘗了美食，大讚風景美麗，承諾會經常來港。IZ*ONE成員出身的Yena一口氣獻唱《Good Morning》、《Smiley》及《Smartphone》，展現可愛甜美一面。WayV則帶來勁歌熱舞《On My Youth》、《Love, Talk》及《Poppin' Love》，令現場氣氛高漲。

aespa與半百粉絲同台跳唱

前晚有兩個特別環節，約50名粉絲與女團aespa一同上台演出大熱歌曲《Next Level》，場面感人；據報前日數百名粉絲一早到達亞博參與選拔，最終選出約50人演出。另一環節找來BOYNEXTDOOR唱防彈少年團經典歌《DOPE》。aespa在尾聲唱出《Drama》、《Trick or Trick》及《Spicy》，台下不少粉絲跟着跳舞。Highlight壓軸再度登場，獻唱名曲《BODY》、《Plz Don't Be Sad》及《Beautiful Night》。

相關字詞﹕女團aespa 男團Ateez 男團ZB1 寶拉 孝琳 KCON香港

上 / 下一篇新聞