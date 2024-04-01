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娛樂

梁非同拗腰曬功架 梁兆明演活情癡 班主彭美施心願中環海濱搭戲棚擴觀眾群

【明報專訊】「創意班主」彭美施（施姐）擔任出品人暨總策劃新編粵劇《白蛇‧許仙情越千年》，昨晚（31日）於西九戲曲中心大劇院圓滿落幕，前晚與昨晚一連兩場備受戲迷期待，「雙梁配」梁兆明與梁非同演的許仙與白蛇（白娘娘）壓軸登場，全場座無虛席。觀眾讚歎兩小時演出賞心悅目、絕無冷場，尤其演員台上展現硬橋硬馬真功夫，又有意想不到的科技融入其中。前晚謝幕時，施姐向觀眾解說許仙與白娘娘在中環海濱活動空間重逢一幕原因，「希望有朝一日可以在香港此地標搭戲棚公演粵劇」。

娛樂組

一連6場分3組小生與花旦拍檔演出的《白蛇‧許仙情越千年》，分別是李秋元與梁燕飛、王志良和林穎施、梁兆明及梁非同，3對男女主角皆施展渾身解數，呈現這齣與別不同的白蛇傳。6場演出場場爆滿，逾6000觀眾捧場，見證《白蛇‧許仙情越千年》以粵劇藝術融入科技，讓觀眾擁有高品質的視聽享受。

曉瑜符樹旺打戲精彩

梁兆明今次演繹情癡許仙令觀眾動容，感受到他對白蛇不離不棄、生死相隨，為過往懦弱怕死的許仙平反，至於演白娘娘的梁非同把唱做念打功力盡情發揮，「盜仙草」一幕被譽為花旦考牌之作，非同在高台拗腰後翻筋斗動作輕巧利落，融合舞蹈與武功元素，整晚演出超水準，觀眾以掌聲激讚，尤其她與飾演青蛇的曉瑜與武師們超過30分鐘的連場對打，看得觀眾既緊張又連番拍手叫好，還有飾演魔僧的符樹旺為配合劇情剃頭演出，凌空翻筋斗，觀眾對他又愛又恨。

從傳承到創新科技

施姐今次斥資動用不少科技效果，配合演員台上展現硬橋硬馬真功夫，讓觀眾感受從藝術傳承到創新科技，將粵劇推廣至新境界，如「白娘娘之白蛇真身」、「水淹金山之洪水淹金山寺」，以及特邀演出的宋洪波飾演韋馱，以特技效果乘巨龍型爆出場，還有最後一幕許仙與白蛇「情越千年」來到現代，背景是香港其中一地標──中環海濱活動空間，搭了戲棚和有摩天輪，觀眾讚歎施姐天馬行空構想，睇到「嘩嘩聲」。

盼吸引老中青觀眾

前晚謝幕時，「創意班主」施姐親解「情越千年」到中環海濱活動空間之謎，「我想解構一下點解會有一個構思係情越千年，首先係想展現許仙和白蛇呢一段隔世情緣的千年之約，再延續至今日在香港重逢，最重要係因為我有一個小小心願，希望有朝一日粵劇可以喺香港地標之一的中環海濱活動空間演出，大型戲棚與摩天輪互相輝映，場地可以容納好多觀眾，如果粵劇可以在此場地公演，相信可以大大擴闊觀眾層面，吸引老中青嘅人來欣賞。有此機會我一定不惜工本，在戶外場地擺放巨型LED屏幕，令觀眾可以睇得清楚，我覺得粵劇既要保留傳統，亦要與時並進，不斷要有創新的製作」。

將粵劇推至新境界

施姐希望特區政府能考慮她的演出方案，令粵劇這個非物質文化遺產可以有價值地傳承，冀特區政府有關方面可以在粵劇文化藝術上加以推廣，將粵劇推到一個新的境界，她出品的每一齣粵劇作品都想表達傳承與創新的重要，好應該大力復興粵劇文化發展，「我深信這想法會有一日實現，想必是粵劇一大突破」。台下觀眾報以掌聲以示支持。

（粵劇文化專刊）

相關字詞﹕林穎施 王志良 梁燕飛 李秋元 梁非同 梁兆明 彭美施（施姐） 白蛇‧許仙情越千年

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