【娛樂場】音樂劇《利瑪竇》相隔4年重演 劉松仁激發王子軒演技

增紀念恩保德神父環節

今次加入數十人管弦大樂隊和100名中學生參演，王梓軒說：「自從上兩次公演之後，我們有機會跟不同學校交流，所以松哥趁今次畀多啲學習嘅機會他們。」至於管弦樂部分，松哥承認向來有這個概念，只因冇錢未能成事，「𠵱家機緣巧合邀請到樂隊現場演奏，我希望觀眾可以更加投入，享受成個戲的精神」。

松哥當日決定執導《利瑪竇》，是受相識60載的神父恩保德（Giampietro）所託，硬着頭皮接受「任務」，他形容當時「乜都唔識」。與恩保德神父深交多年的松哥表示10年前對方首次邀請他演出舞台劇《流芳濟世》，當時他原本已有4齣戲在身，根本無暇演出，「點知4部戲都要延後，咁我冇得推，於是就開始第一次同神父合作。5年後，他叫我做導演，我乜都唔識，好彩有好多人幫我，第一個我就搵梓軒，嗰時乜都未有」。恩保德神父去年離世，松哥透露將加入紀念環節，讚對方為香港貢獻良多。

松哥在籌備過程專心一致，從未為身負重任而有壓力，「旅途就係你不停咁行，只要你肯行，你就會逢遇，咁你就會一路行落去」。相對被松哥點名做男主角的王梓軒卻壓力很大，「松哥初初叫我研究個戲，榮幸之至，但佢叫我演利瑪竇，我當時好耐都冇答應。好大壓力，我何得何能？後來就行咗先，最重要唔係我或者我嘅感受，最重要係件事喺大家心入面有個影響」。

載譽第三度重演似奇蹟

今次除有管弘樂團伴奏，還有100人的合唱團。王梓軒說：「當全體人員在台上演出時，好感動。」他稱《利瑪竇》2014年已開始籌備，當時松哥找他幫忙，告訴他有個故事很想做成舞台劇，但又不太懂，「第一次便演出12場，松哥還很擔心問我會不會有這麼多人看，後來愈做愈好，很多人支持，到今天是一個奇蹟」。

王梓軒與松哥亦師亦友，他在松哥身上學習到很多演戲方法，松哥對他的高要求，讓他在演技上得到突破，「松哥在排練前曾經好嚴厲對我講，話初初識我嘅時候，我嘅演技喺第一階段，所有情感都係真嘅，但當我入《利瑪竇》劇組，多人同我一齊磨練，慢慢學識演戲技巧，松哥話唔鍾意睇技巧，所以希望我盡快進入第三階段，就是有技巧，但佢睇唔到」。

《利瑪竇》2024重演

日期：4月20日至28日

地點：香港文代中心大劇院