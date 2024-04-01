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娛樂

《12怪盜》票房破千萬 盧瀚霆邱傲然謝票被爆粗粉絲嚇親

【明報專訊】男團MIRROR全員上陣主演電影《12怪盜》上周四（28日）上映，昨日電影公司公布票房衝破1000萬。12子連日分組到各區戲院謝票，「鏡粉」踴躍支持，難免發生混亂場面。

繼日前發生姜濤、邱士縉（Stanley）與李駿傑（Jeremy）謝票離場時，姜濤被包圍到舉步難移，Jeremy忍不住怒吼︰「可唔可以讓番條路？」 原來上周五（29日）的謝票場，也有「鏡粉」內訌，有女粉絲在盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）與邱傲然（Tiger）面前爆粗喝罵其他粉絲。

有網民上載衝突情况，見謝票活動上Anson Lo在發言，席上突然傳來一把女聲，爆粗鬧前方粉絲不要再舉牌。Anson Lo即靜下來，與Tiger齊露出愕然表情，現場觀眾嘩聲四起，有人隨即說：「冇事冇事，繼續。」Anson Lo定過神來「yeah」了一聲繼續說話。

有網民將片段放上討論區，留言：「邊個鏡粉爆粗，嚇親我哋Anson Lo。」引來網民熱烈討論。有當時身在現場的網民上載有粉絲高舉貼上「JER」名字的牌照片，透露當時情况是有粉絲舉牌遮擋了後排觀眾視線，因屢勸不聽，有現場粉絲才忍不住當眾爆粗。

姜濤上台絆倒向前仆

姜濤前日謝票時，上台時沒留意梯級向前仆，他即時用手撐着，才沒整個人跌倒在地上，但已嚇壞台上的主持和現場粉絲。

娛樂組

相關字詞﹕姜濤 盧瀚霆（Anson Lo） 票房 12怪盜

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