75歲許冠傑耍雙節棍向李小龍致敬 許冠文自嘲參加《中年好聲音》被嫌年紀大

娛樂組

Sam以演唱會主題曲《最緊要好玩》揭序幕，緊接獻唱《最住拍檔》和《賣身契》，炒熱現場氣氛。Sam跟觀眾互動似老友聚會，「有邊啲朋友上年有嚟睇我演唱會？今（前）晚我哋口號係最緊要好玩，所以今（前）晚有排玩，不過都要睇大家玩唔玩得。上年萬人大合唱嗰個畫面一直喺我腦海入面」。

曬溫馨家庭照

Sam透露近年開始欣賞古典音樂，尤其是俄國音樂大師柴可夫斯基的作品，大讚對方代表作《第一號鋼琴協奏曲》旋律優美得一聽就會「毛管戙」，因此他特別為此曲填上廣東話歌詞， 並命名為《今宵歌唱》。

Sam之後與100名「香港兒童合唱團」的小朋友合唱《大家跟住唱》、《氹氹轉》、《每事問》和《學生歌》，他又繞場一周，邊行邊唱與觀眾握手和送小禮物。Sam在世界口琴冠軍李俊樂 （Gordon）伴奏下獻唱《父母恩》，熒光幕展示多張他與父母，以及3兄長的珍藏合照，溫馨又感動。

黃宇詩朗讀詩句悼亡父

今年是黃霑逝世20年，致敬環節開始前，熒光幕播出霑叔談及創作《滄海一聲笑》的歷程，以及他和Sam在錄音室時的趣事。Sam獻唱由霑叔包辦曲詞的《舊夢不須記》，之後唱出由他撰寫歌詞，詞意受霑叔啟發的《紫信箋》，霑叔女兒黃宇詩驚喜現身，朗讀徐志摩經典詩句，一起懷念霑叔；Sam又與30名穿功夫裝的小朋友合唱《滄海一聲笑》。他又向另一偶像李小龍致敬，唱出《男兒漢》、《做個自由人》以表他對李小龍的尊敬，唱《做個自由人》時，他和一眾舞蹈員耍雙節棍，大顯身手敏捷。

許冠文夢想做歌手

許冠文登場前，播出《雙星報喜》經典片段，他說：「我有一個歌星夢，其實很想做歌手。怎知道打算去報名參加《中年好聲音》時，卻被嫌棄我年紀大，對方說『聯合國對中年的定義只到70歲』，我只能參加《老年好聲音》。」他稱當年《雙星報喜》最後一集，Sam曾擔心觀眾是否仍喜歡他唱歌，相信他本人發夢也猜不到，50年後大家依然那麼愛他。

另一嘉賓龍婷與Sam合唱《無敵是愛》，Sam大讚拍檔人靚聲甜。演唱會尾聲，Sam化身鼓手，與兩子和契仔合唱快歌《潮流興夾Band》、《加價熱潮》、《尖沙咀Susie》和《天才與白痴》。最後點唱環節，Sam跟觀眾大合唱，並以《浪子心聲》作結。