KCON逾萬粉絲捧場 aespa首訪港呼緊張

展館設兩大舞台，歌手不同時段現身與觀眾交流。aespa內地成員寧寧及日籍成員Giselle教粉絲大跳歌曲《Next Level》；其後三人女團VIVIZ演出近半小時，為演唱會熱身，成員Umji唱中文歌《月亮代表我的心》，三女還教粉絲跳舞。前IZ*ONE成員Yena以校服look登場，唱3首歌曲，包括人氣歌《Smiley》，還大讚香港粉絲熟悉其舞步，用廣東話高呼「心心你哋」。

演唱會前紅地氈環節，粉絲歡呼聲此起彼落。6人男團WayV只有5人現身，成員昀昀因檔期問題缺席，來自澳門的黃冠亨（Hendery）用廣東話說：「非常開心在香港見到大家，希望大家睇得開心啲」。

Karina認愛李宰旭後首訪港

4人女團aespa壓軸踏紅氈，穿上紅黑晚裝，獲讚「女神仙氣」逼人；成員寧寧用中文自我介紹，Winter則表示KCON首次在港舉行，她們也是首次來港及參與KCON。早前公開與李宰旭拍拖的隊長Karina，稱首次來香港，心情既緊張又興奮；又提到aespa將於6月來港開演唱會，十分期待。KCON演唱會晚上7時開始，《全民造星3》季軍得主ANSONBEAN擔任暖場嘉賓，獻唱了《impatient》。當晚由aespa成員寧寧與BOYNEXTDOOR成員宰鉉擔任主持。男團Highlight打頭陣演出，成員起光穿上露腰裝，大曬腹肌，最為搶眼。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵