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娛樂

KCON逾萬粉絲捧場 aespa首訪港呼緊張

【明報專訊】韓國娛樂公司CJ ENM主辦的《KCON Hong Kong 2024》昨日起一連兩日假亞洲國際博覽館舉行。KCON首度在港舉行，活動包含展覽、粉絲見面會及演唱會，吸引逾萬觀衆參與。昨晚演唱會陣容包括WHIB、TWS、BOYNEXTDOOR、xikers、Yena、WayV、Highlight及aespa等；其中aespa隊長Karina公開認愛《還魂》男星李宰旭後首度來港，她表示心情既緊張又興奮。

展館設兩大舞台，歌手不同時段現身與觀眾交流。aespa內地成員寧寧及日籍成員Giselle教粉絲大跳歌曲《Next Level》；其後三人女團VIVIZ演出近半小時，為演唱會熱身，成員Umji唱中文歌《月亮代表我的心》，三女還教粉絲跳舞。前IZ*ONE成員Yena以校服look登場，唱3首歌曲，包括人氣歌《Smiley》，還大讚香港粉絲熟悉其舞步，用廣東話高呼「心心你哋」。

演唱會前紅地氈環節，粉絲歡呼聲此起彼落。6人男團WayV只有5人現身，成員昀昀因檔期問題缺席，來自澳門的黃冠亨（Hendery）用廣東話說：「非常開心在香港見到大家，希望大家睇得開心啲」。

Karina認愛李宰旭後首訪港

4人女團aespa壓軸踏紅氈，穿上紅黑晚裝，獲讚「女神仙氣」逼人；成員寧寧用中文自我介紹，Winter則表示KCON首次在港舉行，她們也是首次來港及參與KCON。早前公開與李宰旭拍拖的隊長Karina，稱首次來香港，心情既緊張又興奮；又提到aespa將於6月來港開演唱會，十分期待。KCON演唱會晚上7時開始，《全民造星3》季軍得主ANSONBEAN擔任暖場嘉賓，獻唱了《impatient》。當晚由aespa成員寧寧與BOYNEXTDOOR成員宰鉉擔任主持。男團Highlight打頭陣演出，成員起光穿上露腰裝，大曬腹肌，最為搶眼。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

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