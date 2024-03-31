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娛樂

戀情曝光半月 韓韶禧柳俊烈極速分手

【明報專訊】《回答吧！1988》柳俊烈與《京城怪物》韓韶禧3月中爆出戀情，粉絲和韓媒先後目擊兩人在夏威夷拍拖，去年11月宣布跟柳俊烈分手的《回》劇女星惠利，隨即透過社交媒體留言「有趣啊」，結果惹怒韓韶禧，後者撰長文反擊，事後兩女互相道歉。不甘遭外界指「換乘戀愛」的韓韶禧日前再度開腔鬧爆柳俊烈及其舊愛，韓韶禧昨日承認與柳俊烈分手。兩人戀情公開僅半個月，迅速「見光死」。

韓韶禧與柳俊烈本月中被目擊同遊夏威夷，傳出緋聞；去年11月與柳俊烈結束7年愛情長跑的惠利在社交媒體Instagram（Ig ）限時動態發出一張風景照，寫下「有趣啊」，並取消關注柳俊烈，引發網友熱議。韓韶禧一度陷入「小三」及「換乘戀愛」之嫌，不甘受指摘的韓韶禧反擊兼諷刺惠利說，「我也覺得很有趣」。韓韶禧隨後承認與柳俊烈交往，還向惠利道歉，但強調自己不是「小三」，也不是火速換畫。惠利也就「有趣啊」帖文道歉，表示對於一時湧上的情緒所造成的傷害道歉。

原以為事件就此落幕，但韓韶禧日前又再發長文並快速刪除；據悉文中她強調自己不是火速換畫，矛頭再次指向惠利，「對於前任有了新女友這件事，有什麼好有趣的？」韓韶禧也對男友柳俊烈始終沒開腔表態感到鬱悶，也擔心自己是否被謊言蒙蔽。

韓韶禧昨日在個人網站貼出金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）2001年與湯告魯斯（Tom Cruise）辦妥離婚後離開律師樓的照片，暗示與柳俊烈已分手。其所屬事務所表示兩人了解到身為演員的重要，對於感情問題，讓外界及自己感到疲倦，為不適當的溝通方式感抱歉。柳俊烈經理人公司也證實兩人已經分手。

相關字詞﹕柳俊烈 韓韶禧

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