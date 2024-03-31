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娛樂

《哥斯拉 x 金剛：新帝國》美國開畫 優先場收7800萬勝上集

【明報專訊】華納兄弟暨Legendary Pictures繼3年前《哥斯拉大戰金剛》後，台前幕後原班人馬拍攝的《哥斯拉 x 金剛：新帝國》（Godzilla X Kong: The New Empire），上周四在美國上映優先場，大收1000萬美元（約7800萬港元），成為Legendary成立以來的最佳優先場成績，除會在首周末票房登頂之外，《哥》片上周五（29日）於內地開畫，截至昨晚，兩日累收2.18億人民幣，同樣稱霸票房榜。

《哥斯拉 x 金剛：新帝國》繼續由上集的《死亡筆記》阿當榮格（Adam Wingard）執導，參演上集的《鐵甲奇俠3》女星莉碧嘉荷爾（Rebecca Hall）、《殺手列車》拜仁亨利（Brian Tyree Henry）和童星姬莉賀圖（Kaylee Hottle））回歸外，《唐頓莊園》男星丹史提芬（Dan Stevens）和陳法拉加盟演出。

新一集故事進一步探索泰坦巨獸的歷史和起源、骷髏島及其他秘境絕密之謎等。上周四（28日）在美國上映優先場，收1000萬美元，勝過上集之外，也刷新Legendary Pictures於2014年版《哥斯拉》的930萬美元成績，成為該公司歷來最佳優先場票房。

內地開畫報捷

據美媒Deadline報道，《哥斯拉 x 金剛：新帝國》周五（29日）正式開畫料進帳3500萬美元，估計首周末3天可收7500萬美元或以上。事實上，《哥斯拉》、《金剛：骷髏島》、《哥斯拉：王者巨獸》及《哥斯拉大戰金剛》等4部電影，票房合共20億美元（約156億港元），《哥斯拉 x 金剛：新帝國》會進貢多少言之尚早，但Deadline報道指該片將是「怪獸宇宙」中僅次《哥斯拉大戰金剛》的最佳開畫票房電影。另外，有可能繼《蝙蝠俠對超人：正義曙光》、《超級瑪利歐兄弟大電影》、《狂野時速7》及《狂野時速8》後，成為第5部復活節最佳開畫成績電影。

《哥斯拉 x 金剛：新帝國》在內地成績亦不錯，上映兩天突破2億人民幣，成為票房冠軍；動畫《功夫熊貓4》踏如第2周上映，截至昨晚，上映9天累收2.29億，看來快將被《哥》片趕過。

相關字詞﹕美國開畫票房 哥斯拉 x 金剛：新帝國

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