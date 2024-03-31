謝票後被粉絲重重包圍 Jeremy怒吼︰可唔可以讓番條路？

【明報專訊】MIRROR主演電影《12怪盜》本月28日開畫，12子連日來分組現身不同戲院謝票。姜濤、邱士縉（Stanley）及李駿傑（Jeremy）前日下午出席謝票活動，原本與粉絲互動心情大好，但3人離場時，在停車場被粉絲重重包圍。在場工作人員多次呼籲粉絲不要迫，讓出一條路給3子離開，但行最前的Jeremy及Stanley仍寸步難行，Stanley路過七人車時要打側身，行最後的姜濤更受阻不能前進。向來斯文脾氣好的Jeremy亦忍不住發火，轉身怒吼︰「可唔可以讓番條路？」現場立即鴉雀無聲，工作人員見狀搭着Jeremy膊頭安撫，並帶他離開。