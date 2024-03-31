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娛樂

謝票後被粉絲重重包圍 Jeremy怒吼︰可唔可以讓番條路？

【明報專訊】MIRROR主演電影《12怪盜》本月28日開畫，12子連日來分組現身不同戲院謝票。姜濤、邱士縉（Stanley）及李駿傑（Jeremy）前日下午出席謝票活動，原本與粉絲互動心情大好，但3人離場時，在停車場被粉絲重重包圍。在場工作人員多次呼籲粉絲不要迫，讓出一條路給3子離開，但行最前的Jeremy及Stanley仍寸步難行，Stanley路過七人車時要打側身，行最後的姜濤更受阻不能前進。向來斯文脾氣好的Jeremy亦忍不住發火，轉身怒吼︰「可唔可以讓番條路？」現場立即鴉雀無聲，工作人員見狀搭着Jeremy膊頭安撫，並帶他離開。

Lokman搵到MIRROR第13人

前晚陳卓賢（Ian）、楊樂文（Lokman）及陳瑞輝（Frankie）到葵芳戲院謝票，現場有小男孩問如何成為MIRROR第13人？Lokman請男孩出來並一起說：「大家好，我哋係MIRROR。」Lokman問有何感覺？男孩說開心。呂爵安（Edan）前晚在社交網透露電影上映兩天票房已破500萬，他說︰「啱啱收到好消息，上映兩日就過咗500萬！你哋真係太犀利了！多謝大家咁支持，辛苦晒。嚟緊就要飛半個月了，我哋好好把握呢幾日見面嘅機會喇。」

娛樂組

相關字詞﹕呂爵安（Edan） 陳瑞輝（Frankie） 楊樂文（Lokman） 陳卓賢(Ian) 李駿傑（Jeremy） 12怪盜

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