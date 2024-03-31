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娛樂

無懼男團LOONG 9威脅 ERROR肥仔攻跳唱 交功課搶資源

堅持跳唱力撐香港樂壇 梁業拒減肥︰肥仔波不能變大表波 修改紀錄

【明報專訊】ERROR隊長肥仔（梁業）自參加ViuTV選秀節目《全民造星》後組團，一直努力為事業打拼，去年飲食生意損手離場，便專心繼續在娛樂事業上努力，今年推出個人第6首單曲《Homework》，自覺不適合慢歌，想主力行跳唱歌手路線，望能力抗K-pop文化，亦不會視友台新男團LOONG 9為威脅，認為愈多人玩跳唱對香港市場愈有利。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

肥仔指個人單曲《Homework》的概念，直白一點就是鹹濕，即是無論結了婚或未結婚，都會有一個交功課模式，不止是男人或女人都會這樣做，但亦有另一個含意，如婉轉一點，也可套用在很多方面，事業上亦要交功課，就如他不論演出或音樂上都是功課，成績好與壞會影響資源，他想衝成績，交到功課才可得到一些東西，但有時很難攞高分，一定要用心去做。

「我唔鹹濕係性感」

肥仔說：「人生太多功課要交了，很多想像空間，這個概念是我和阿Dee（何啟華）傾出來的，但我沒有說他要交功課，也不知他有沒有交功課，這點要澄清，不要屈他。」肥仔的新歌同樣走跳唱路線，透露MV舞蹈除了是瀟灑的跳法，亦有大膽嘗試，會化身如電影《光豬舞壯士3》的女主角般，他說：「但我仍拿揑緊條界線，性感或鹹濕只是一線之差，行過少少就由高檔變成cheap，所以要拿揑得好準，男人鹹濕就梗，但呢個moment我唔鹹濕，係性感，造型相信都是騷胸，腹肌得一嚿就露唔到，短時間也來不切操肌，肥仔波不能變成大表波（邱士縉），我變了大表波就沒工作了，如果要減肥減到他這樣，唯一條件是纖體公司畀錢我減。」

舞技精湛的肥仔表示想主力行跳唱路線，想看看以一個肥仔行這條路，可以行到幾遠。

選偏鋒題材引人留意

肥仔說：「但這條路有點難行，始終已34歲，年紀不小，這個市場太多人唱慢歌，我又有什麼能力跟他們爭？一個肥仔又不是靚仔，又不是行偶像派，如突然唱慢歌，除非唱到好聽到飛天，所以跳唱歌我想選擇些較偏鋒的題材，令大家多點留意。」

肥仔表示K-pop文化好勁，希望香港樂迷多些撐本土。對於市場後起之秀輩出，友台亦有新男團LOONG 9出道，會否覺得對他的組合ERROR有威脅？他說：「講真，我們也威脅不到MIRROR啦！他們威脅到我們什麼？其實無所謂，愈多人玩呢樣嘢，愈可互相取經，未知他們會點，呢啲嘢好難講，可能有些作品好好都未定。」

不再講感情事

肥仔曾在飲食生意上損手，表示暫時不會再搞，現階段除了處理舞蹈工作室及學校業務，主要是經營ERROR及個人發展的娛樂事業，預告會重啟網上短片《肥仔大冒險》，增加宣傳之效。既然要專注事業，他表示會少講跟女友阿芬的感情事，希望大家將目光放在他的作品上，「感情盡量低調，曾經有朋友講過不要那麼高調，高調就會瀨嘢，我曾經試過，所以唔再講呢啲嘢」。

化妝：Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Harris Lai @ CHIC Private I salon

場地：Studio Nae @studio_nae

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相關字詞﹕LOONG 9 肥仔（梁業）

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