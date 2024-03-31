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娛樂

【娛樂場】《適者生存》 3港女3台女攀山涉水無扭計

【明報專訊】ViuTV的《適者生存》安排3個香港女生蔡宛珊（Sarika）、米露迪（Melody）及蔡寶欣（Pony），跟3名台灣女生謝明君、芮恩及姜巧文在深山接受野外求生訓練。她們來自不同生活背景，呈現不一樣的相處模式，人與人之間相處的喜、怒、哀、樂，彼此的團隊合作、衝突、放棄、堅持到底的精神。節目中她們要學會在沒有網絡和科技的運用，靠着學習生存知識和技巧，在刻苦患難的環境下生存。

見垂死獵物 眾女齊齊喊

節目近尾聲，今晚播映第8集，監製吳繼業對6名女藝人的表現讚好，她們有運動底子，故攀山涉水捱得苦，拍攝期間沒有扭計。《適者生存》共10集，原來拍攝時間只有一星期，她們在這星期確實是快速成長，特別是3名香港代表，Sarika稱出發前製作團隊為拍攝她們的臨場反應，連正確拍攝地點也沒有告之，她跟Melody與Pony就準備大量蚊怕水、防曬及清潔用品，但教練指她們帶錯了隨身用品。

她們初時在露營區有工具烤肉似度假，逐步入山便要接受挑戰。女生們學野外求生，採集野菜外，學習就地取材，不同的植物葉子有不同用途。她們找野生蝸牛做晚餐，Pony視為平日食的田螺，故感覺興奮，不過教練要以野生蜂蛹做食物，不是每個女生也接受。第7集最刺激眼球，她們學捕獵，遇上墮陷阱垂死的山羌，教練教她們處理獵物，眾人沒有動手只是觀旁，聽到山羌哀嚎，Sarika哭到崩潰，其他女生也跟着喊。

Sarika腳腫似豬蹄 堅持頂硬上

Sarika之前表現堅強的一面，其實在山中，腳部舊患復發，腳眼腫脹如豬蹄，但沒有叫停。早前她參與另一真人騷《公司冇逼我跑馬拉松》，在第一集亮相後便退出，因她練跑練到腿部3條韌帶斷掉，醫生要求她退出。但她沒有因上次退出增壓力，珍惜機會要以200%做好，拍攝中感挫敗就是遇此垂死山羌，她說：「這也是行程中最難忘的事情，好難接受眼前一隻動物因自己而死，雖然應該有心理準備，教練也說這是食物鏈，但我好難過。我都覺得自己在這任務上是失敗了。」

與蟲共眠 感受大自然奧秘

Sarika感受拍攝前後大家成長了，初到埗時女生對一切感新奇刺激，特別容易咿嘩鬼叫，Melody與Pony更怕昆蟲。漸漸她們開始適應，之後更變得麻木，Sarika笑說：「我哋與蟲共眠，有蟲飛人鼻窿都唔理，或任蟲在手腳爬行。最好笑一次是Melody的褲有條毛蟲，我們覺得好得意，還拍照打卡。初時鑽木取火好難，後期大家封我為隊中生火專家，是有技巧的。」

Sarika稱這旅程令每個人也成長了，更感受到大自然的奧秘與力量，想到人類的生活習慣在不知不覺中破壞大自然，讓她有最深體會。

《適者生存》

ViuTV逢周日晚上10時30分播映

相關字詞﹕蔡寶欣（Pony） 米露迪（Melody） 蔡宛珊（Sarika） 適者生存

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