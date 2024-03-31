主持《英國邊忽好》 唐詩詠盼HOY TV開劇再合作

【明報專訊】唐詩詠首度為HOY TV主持節目《英國邊忽好》。她接受主播王凌燕訪問，談到看過很多電影在英國取景，如《摘星奇緣》，自言是因喜歡某齣電影，而想去那個地方的人。她在英國騎馬，但不想讓大家看到片段，「我以為騎馬而已，拍劇都騎過，但節目組要我體驗如何當騎師，我一來到，不是見到真馬，是見到一匹假馬，要先騎假的，誰知一啟動，那匹假馬猶如比賽中那樣，要讓我感受比賽時如何騎馬。當然是很困難也騎不了，因控制不來高聲呼叫，工作人員剪片時大讚好看，我問有何好看，覺得我很逗笑」。