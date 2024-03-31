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娛樂

出道16年首爭金像影后 衛詩雅︰低潮期無人搵我拍戲

【明報專訊】衛詩雅出道16年，今年憑電影《不日成婚2》首度入圍角逐香港電影金像獎最佳女主角，她接受商台《星光背後》節目主持梁泰來訪問，回憶入行後首齣電影已當女主角，但後來變成大配角，有很長一段日子無戲拍，經歷低潮期。

衛詩雅表示入行前是珠寶銷售員，也兼職模特兒、救生員等工作，拍過張敬軒多首歌曲MV，2008年參與劇集《盛裝舞步愛作戰》後簽約英皇娛樂。她指經理人霍汶希最初想安排做歌手， 但自己毫無唱歌天分，最後才走演員路。她笑指試音過程太恐怖，在錄音室戴耳機聽自己唱歌就嘔。

衛詩雅首當女主角電影《很想和你在一起》，與洪卓立、陳家樂合演，當年不以為意，以為所有新人都會做一次主角，現在回想才知是機會難得。入行三四年後，有時在戲中演配角，連劇組茶水阿姐沒為她預備水杯時，非常感慨，她說︰「低潮期時，我反問自己是否演很差，好長時間無人搵我拍戲，好質疑自己。不過我好鍾意演戲，會主動爭取機會。」

理想伴侶一定揀圈外人

衛詩雅16年來沒有緋聞，笑言也不知何解，都好想製造緋聞出來。她指每次拍完感情戲都很快抽離角色，未對任何一個圈中男神有幻想，對圈中人不感興趣，理想伴侶一定揀圈外人，因不想大家話題一樣，想在對方身上認識這個世界，想知其他行業的事。

娛樂組

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