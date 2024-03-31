許光漢伙清原果耶行紅地氈 體貼有風度 合作愛情電影互教語言傾音樂

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

許光漢前晚一身型格打扮現身，在場粉絲尖叫不停。清原果耶穿紅色長裙亮相，許光漢體貼為拍檔整理長裙避免絆倒，盡顯男士風度，合照時見兩人流露默契。他們接受大會司儀訪問，許光漢表示開心跟日本導演及演員合作，互相學習兩地語言，大家亦有談音樂。清原果耶難忘首次飛到台南拍攝，逗留了3星期，大讚當地風景美麗，且台灣人很溫暖，雖然拍攝期間天氣不穩，間中落雨，但都是開心經歷，自爆最喜歡食台灣地道蛋餅。她今次訪港行程緊密，未有時間四出遊覽，希望有機會再來香港。

分享合作感受互笠高帽

許光漢分享合作感受，讚拍檔清原果耶雖然年輕，卻是非常好的演員，擁有成熟且美麗的靈魂。提及戲中需要應付日文，許光漢稱全靠有專人指導，「我沒學過日文，唯有自己多練習，否則怕影響拍攝進度，幸好現場有很多翻譯幫忙。大家語言溝通上未必算好好，因我只懂少許日文」。

許光漢應記者要求，示範講幾句簡單日文介紹自己，說得十分流利，清原果耶不禁拍手讚好，她說：「有教許光漢講一些普通日文，他記性好，又學得快，每日都有進步，他令我想努力為角色做得更好。戲中我也有國語對白，真的好難，因自己從未學過，多得翻譯幫忙。」

許光漢回敬清原果耶，大讚她的國語很棒；兩人惺惺相惜，指拍戲時一有空檔，就會互相交流傾音樂。許光漢表示在台南拍攝時間有限，未能帶清原果耶四處遊覽，但記得戲中有幾場騎電單車載女主角遊夜市，就當帶對方遊覽。他知道清原果耶喜歡食台灣蛋餅，但不方便帶來港讓她品嘗，承諾如對方下次到台灣，必會盡地主之誼。他承認近期身形略為清減，非刻意減磅，只是容易時肥時瘦。

岡田將生出席映後見面會

前晚日本男星岡田將生與導演金子修介為電影《黃金少年》行紅地氈及出席映後見面會，岡田將生戲中飾演年輕冷血殺人犯，觀眾問他如何投入角色？他表示盡量不跟現場的小演員溝通，令小演員對他感到恐懼，讓彼此更容易入戲。他今次來港看到觀眾的熱情感興奮，在場亦有日本觀眾，希望下次再來港參與更多活動。

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