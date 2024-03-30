【開箱】《8級警戒2》 超級英雄無用武之地

異能人被視為罪惡根源

2016年史提芬與羅賓亞梅製作10分鐘短片《8級警戒》，透過眾籌網站Indiegogo尋找資金，希望把它拍成電影，原定目標籌措20萬美元（約156萬港元）製作費，結果反應熱烈，吸引超過3萬人「課金」，最終超額17倍完成，同名電影2019年上畫。故事以虛構時空為背景，講述某國4%人口擁有超能力，康納（羅賓亞梅飾）正是其中之一，他為應付母親的龐大醫療開支，結果誤入歧途，終被警方拘捕並判監5年。《8級警戒2》講述康納離開林肯市監獄6個月後，為免跟昔日好友、現已成為區內最大毒販的蓋瑞特（史提芬亞梅飾）同流合污，他寧願在社區中心當雜工。另一方面，蓋瑞特的手下塔拉克為了籌集妹妹帕瓦妮的學費，想到「黑吃黑」，偷走屬於跟毒販勾結的金斯頓警長賄款，最終事敗逃走，並遭機械警犬殺死；帕瓦妮目睹悲劇發生，跑到社區中心求救，康納為了保護無辜女孩，免遭惡警斬草除根，被迫重出江湖。

對於林肯市的警察和居民來說，異能人從來不是超級英雄，而是罪惡根源，因此受到警方嚴密監控。由於這些「小眾」大都活在貧窮線下，部分人鋌而走險，打家劫舍之餘，蓋瑞特更利用異能人的骨髓提煉成毒品「賽克」，於市內廣泛流傳，難怪被國民恨之入骨。雖然金警長收受蓋瑞特賄賂，對後者販毒之事「隻眼開隻眼閉」，但二人關係從不融洽，面對蓋瑞特拒絕出賣好友康納，並交出帕瓦妮，只好大開殺戒。

成本所限 超能力場面不多

本片世界觀跟Marvel超級英雄片《變種特攻》頗為相似，同樣講述人類對於異能者感到恐懼又厭惡，超級英雄淪為過街老鼠，空有超能力卻對個人甚至社會毫無建樹，唯一用處是被毒販抽出骨髓提煉毒品，禍害人間，充滿諷刺意圖。角色設定亦有心思，洗心革面的釋囚（康納）與壞事做盡的毒販（蓋瑞特），聯手對付貪腐警察（金警長），難言絕對正義，反而有種游走灰色地帶的惡趣味。不過以異能者為題材，礙於製作費所限，涉及超能力場面卻不算多，反而着墨於林肯市警方權力過大，為了對付異能者犯案，上集出動「守護者」機械人警察執法，但殺傷力太大，往往傷及無辜，惹來國民反感。今集換上改良版機械警犬，其中一幕講述金警長「落區」向市民解釋只要奉公守法，警犬和藹可親；就算兇徒犯案，只要舉手投降，警犬便不施襲；鏡頭一轉，塔拉克偷走金警長巨款，後者即下令滅口，諷刺美國警方濫捕濫殺「少數族裔」的意圖相當明顯。

《8級警戒》雖不叫座至少叫好，「爛番茄」網站給予81%好評已是最佳證明；截稿前為止，續集得分下降至69%，或可歸咎於兩名男主角：史提芬與羅賓亞梅的木訥演技毫無進步，無論喜怒哀樂都分別不大，觀眾見狀難免出戲。