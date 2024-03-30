奧莉菲亞高文撞期辭演《戀愛修課3》

【明報專訊】早前批評荷李活男女演員待遇懸殊的金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman），一直密密接戲，除了拍攝影視串流平台Netflix王牌劇《王冠》之外，又在Netflix另一校園劇《戀愛修課》飾演男主角傑康納（Kit Connor）的媽媽，不過由於撞期，她早前接受雜誌《福布斯》訪問時透露，不會演出10月播出的《戀》劇第3季。她稱十分可惜，因很愛該劇，所以不排除會在第4季回歸或參演外傳劇。