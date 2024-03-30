明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

韓韶禧炮轟男友舊愛 粉絲勸惠利：勿回應

【明報專訊】《回答吧！1988》柳俊烈與《京城怪物》韓韶禧本月中爆出戀情，有網民目睹二人在夏威夷拍拖，去年11月宣布跟柳俊烈分手的《回》劇拍檔惠利隨即透過社交媒體留言譏諷「有趣啊」，結果惹怒韓韶禧，撰寫長文反擊，事後兩女互相道歉。昨日韓韶禧再出招，連環炮轟男友柳俊烈、柳的舊愛惠利及惡意留言的網民；不過，發帖後數分鐘即刪文，韓媒向她所屬事務所查詢，發言人道歉並表示「無可奉告」。

韓韶禧再次發表「千字文」重申去年11月出席柳俊烈攝影展覽前，二人並不認識，因此不存在「搶人男友」的意圖，「可是前輩（惠利）在道歉聲明中表示，她跟前度（柳俊烈）在去年11月見面，以我所知與復合無關，如果我有說謊，前輩可以反駁。我曾千方百計聯絡你但不果，或許你也可以聯繫我」。雖然惠利已就「有趣啊」言論道歉，韓韶禧仍死咬不放，「我想問一下，究竟前度有了新歡，為什麼令你覺得有趣……因為你的言論，令我承受無數惡評，我不想被同情，也不是為了一聲道歉，而是真的好奇」。截稿前惠利仍然保持緘默，她的粉絲亦透過社交媒體留言勸阻：「請你不要回應她（韓韶禧）。」

對於男友柳俊烈認愛後便拒再回應，韓韶禧亦感不滿：「他的沉默令我納悶，擔心自己受騙。」就連傳媒和網民她亦不放過，「當我戴上友誼戒指，在寒冷的天氣下抵達機場，面對記者提問，無論笑與不笑，我都無權選擇，但我好奇的是大家是否只針對我個人而作出攻擊？」

相關字詞﹕惠利 柳俊烈 韓韶禧

上 / 下一篇新聞