韓韶禧炮轟男友舊愛 粉絲勸惠利：勿回應

韓韶禧再次發表「千字文」重申去年11月出席柳俊烈攝影展覽前，二人並不認識，因此不存在「搶人男友」的意圖，「可是前輩（惠利）在道歉聲明中表示，她跟前度（柳俊烈）在去年11月見面，以我所知與復合無關，如果我有說謊，前輩可以反駁。我曾千方百計聯絡你但不果，或許你也可以聯繫我」。雖然惠利已就「有趣啊」言論道歉，韓韶禧仍死咬不放，「我想問一下，究竟前度有了新歡，為什麼令你覺得有趣……因為你的言論，令我承受無數惡評，我不想被同情，也不是為了一聲道歉，而是真的好奇」。截稿前惠利仍然保持緘默，她的粉絲亦透過社交媒體留言勸阻：「請你不要回應她（韓韶禧）。」

對於男友柳俊烈認愛後便拒再回應，韓韶禧亦感不滿：「他的沉默令我納悶，擔心自己受騙。」就連傳媒和網民她亦不放過，「當我戴上友誼戒指，在寒冷的天氣下抵達機場，面對記者提問，無論笑與不笑，我都無權選擇，但我好奇的是大家是否只針對我個人而作出攻擊？」