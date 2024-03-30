明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

竇靖童認廚藝叻過母親王菲 願跟霆鋒學滑雪

【明報專訊】竇靖童（童童）前晚到尖沙嘴鐘樓為藝術項目「梵高．樂印」開幕禮擔任表演嘉賓，莫文蔚偕老公和媽媽到場支持。專程來港出席活動的童童獻唱3首歌，稱喜歡梵高作品，小時候也愛畫畫，但長大後喜歡寫歌。她表示最近為國語專輯錄音，包辦10首歌作曲填詞，MV則與導演一起構思。問到母親王菲有否給予意見？她說：「不會，她放手讓我自由發揮，她不嚴格。（有新作品都會給母親聽？）不會刻意，但她聽到後會畀意見，多數讚好聽。（會否跟母親合唱？）未有機會，我持開放態度。」母親節將至，問童童會否相約母親慶祝？她表示家人不重視這些節日。

童童去年嘗試拍劇，飾演愛下廚的拳擊手，事前花了半年時間學拳擊，覺得打拳幾好玩。談到廚藝，她說：「還可以。（跟母親相比，誰的廚藝較好？）我叻啲，中、西餐都識，最拿手蛋炒飯。」提到王菲與謝霆鋒經常出外滑雪，問她有否同行？她說：「我不懂滑雪，但有興趣學。（會否叫霆鋒教滑雪？）Yes,sure。」早前她在社交網上傳影片，被發現左右手無名指都戴戒指，再傳已婚？童童笑着否認：「沒有。」

莫文蔚想在港開戶外騷

莫文蔚透露到歐洲必到博物館欣賞名畫，「睇藝術品會帶給我很多靈感」。她透露6月會在北京舉行演唱會，今次全新嘗試，在音樂上會有一些新配搭。她亦想在港搞戶外騷，但場地不多且檔期爆滿，還要考慮天氣問題。

記者：柯美

相關字詞﹕莫文蔚 竇靖童

上 / 下一篇新聞