陳蕾發文向Jessie家屬親友道歉 不再回應Nathan私事

陳蕾解釋邀Nathan演出是對學員的承諾，「我不希望身邊有任何人輕生，更加不希望有任何人因為我的決定而選擇輕生。所以最終我交給Nathan選擇是否想出來演出」。陳蕾又稱演唱會期間沒多看留言與評論，故受訪時誤解了傳媒的問題，當時答「我比較在意真實的人的聲音」，她對自己沒講清楚而引起各種不安致歉，「我想在此，對因為我的言論及行為所帶來傷害的每一位，表示衷心的歉意。特別想對Jessie（Nathan已故前度女友）的家屬和親友鄭重地說一句對不起，我並非不在意你們的聲音」。她又說：「我沒講過Nathan沒有錯，我並不是支持他的行為，我只是希望支持他努力活下去，勇敢去承擔他要承擔的後果，勇敢去面對他要面對的人生課題。今日之後，我將不再為Nathan私人事件作出任何回應。」

娛樂組