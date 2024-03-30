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娛樂

陳蕾發文向Jessie家屬親友道歉 不再回應Nathan私事

【明報專訊】陳蕾首個紅館演唱會邀《全民造星V》學員魏念恩（Nathan）任表演嘉賓受爭議，演唱會後Nathan被爆戀上COLLAR成員許軼（Day）疑受壓，企圖輕生，被友人發現報警送院治療。陳蕾日前回應Nathan風波，言論惹網民反感，前晚她在社交網發長文道歉，未來不再回應Nathan私人事。

陳蕾解釋邀Nathan演出是對學員的承諾，「我不希望身邊有任何人輕生，更加不希望有任何人因為我的決定而選擇輕生。所以最終我交給Nathan選擇是否想出來演出」。陳蕾又稱演唱會期間沒多看留言與評論，故受訪時誤解了傳媒的問題，當時答「我比較在意真實的人的聲音」，她對自己沒講清楚而引起各種不安致歉，「我想在此，對因為我的言論及行為所帶來傷害的每一位，表示衷心的歉意。特別想對Jessie（Nathan已故前度女友）的家屬和親友鄭重地說一句對不起，我並非不在意你們的聲音」。她又說：「我沒講過Nathan沒有錯，我並不是支持他的行為，我只是希望支持他努力活下去，勇敢去承擔他要承擔的後果，勇敢去面對他要面對的人生課題。今日之後，我將不再為Nathan私人事件作出任何回應。」

娛樂組

相關字詞﹕魏念恩（Nathan） 陳蕾

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