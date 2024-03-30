向陳蕾邀歌 古淖文：唔好作得咁難唱

支嚳儀與師弟妹鬥唱無壓力

古淖文表示未有時間讓父母摸得獎咪及獎座，「支咪放劉威煌車內，活動後會攞走」。對於陳蕾表示想跟他合唱，古淖文說：「捨得同我唱喇咩阿豹（陳蕾）！或作首歌畀我唱吧！但警告佢，唔好作得咁難唱，我哋昔日一齊參加比賽，相識十幾年，同佢太熟了，見到佢有好成績都開心。」

《紅白大戰》由首季《中年好聲音》的支嚳儀、周吉佩擔任紅白組的領隊，跟《中年2》參賽者比賽，隊員抽籤分組。支嚳儀帶領的紅組集古淖文、顏米羔及安雅希等，她稱面對師弟妹沒壓力，會從他們身上學習。

譚輝智劉威煌預告跳唱《失戀》

白組隊員有譚輝智與劉威煌，他們預告跟周吉佩等大展舞技，跳唱草蜢的《失戀》，譚輝智笑言不知跳舞時雙手應該點擺。擔任《中年2》評判的陳慧嫻賽後感染新冠病毒，兩人稱當晚有跟對方傾談和合照，希望她多休息早日康復。大會也即時通知大家做檢測，暫時沒有人被傳染。

記者：林祖傑、林蘊兒