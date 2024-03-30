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娛樂

對《逆天奇案2》有信心 陳展鵬盼監製劉家豪放棄退休

【明報專訊】無綫新劇《逆天奇案2》下周一首播，昨日於將軍澳舉行啟播儀式，除了林夏薇、方力申及高鈞賢因工作未能到場，台前幕後總動員出席造勢。早前監製劉家豪宣布退休，《逆天奇案2》成為告別作，不過主角陳展鵬有信心劉家豪為了繼續拍這套劇系列，會打消退休念頭，更透露今輯有很多彩蛋，劉家豪與太太梅小青均客串一角。馮盈盈上輯因介入陳展鵬與林夏薇感情，被網民封「國民妖精」，她透露角色會大逆轉。郭柏妍表示首次拍親熱戲有點緊張。

記者：林祖傑

陳展鵬對《逆天奇案2》信心十足，相信能超越上輯超過30點收視，他說：「希望今輯突破上輯收視，不過最重要是口碑。」

對於監製劉家豪宣布退休，意味不會有第3輯？陳展鵬說：「唔係㗎！可能這個系列令他不退休呢！《X檔案》都有好多輯啦！有好多可能，其實上輯他都話退休，這輯又話退休，希望大家集氣，這套劇有劇運，令劉家豪可以《逆天》落去。」他透露今輯節奏更加明快，加入很多元素及角色，起承轉合比首輯更好，除馬國明客串一角，連劉家豪與太太梅小青都會客串，他說：「有很多彩蛋，但我沒有同場，不知他們演什麼角色。」

馮盈盈洗白「妖精」變「人妻」

馮盈盈上輯被封「國民妖精」，她稱今輯會從良嫁給高鈞賢，變「國民人妻」。她表示角色這麼大轉變，最大考驗是編劇的功力，怎樣令她在第二輯洗白，「演不演到就要交給觀眾評價，今輯我會贖罪、認錯及改過自新，還幫手撮合林夏薇和陳展鵬」。

郭柏妍熒幕親熱戲獻鄭俊弘

郭柏妍表示劇中有很多第一次，包括熒幕第一次親熱戲，是入行以來最大尺度，「有少少裸露，對手是鄭俊弘，有點緊張，不過對方很專業，不太尷尬」。黃嘉雯劇中穿婚紗演結婚戲，稱拍劇已結過好多次婚。問是否不想再演穿婚紗角色？她說：「不會，著得靚就得。」現實中可有計劃與男友結婚？她說：「事業為重，仍有很多角色想嘗試，未試晒又點可以咁快結婚！」

林偉：秦煌日內轉介康復中心

林偉透露劇中要坐輪椅演戲，笑稱很久沒試過飾演的角色沒動作戲。是否演得舒服？他說：「坐得耐都幾辛苦㗎！所以體會到秦煌的心情。」他表示上星期到醫院探望秦煌兩次，對方間中也致電給他，「把聲都好精神，對答好爽快，過幾日就會轉介到康復中心，慢慢調理好身體就可以出院。最緊要是減輕體重，可以撐拐杖行路，不用坐輪椅，見他很鍾意食零食，都無得勸，唯有叫他不要食太多」。他表示之前聯絡到秦煌的姨甥，幫手處理酒店退房及跟醫生溝通，但未知秦煌的子女是否很忙。秦煌跟子女的關係是否不太好？他說：「我們之前傾偈，好少傾到子女，有時問他一兩句，都是輕輕帶過，相信他跟傳媒講的差不多。」

相關字詞﹕馮盈盈 秦煌 林偉 郭柏妍 陳展鵬 劉家豪 逆天奇案2

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