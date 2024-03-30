《12怪盜》開畫收逾170萬 不敵《哥斯拉×金剛》 姜濤想有好身材 Stanley呻有名無利

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

昨日MIRROR分成4組，姜濤、李駿傑（Jeremy）及邱士縉（Stanley）一組；盧瀚霆（Anson Lo）、邱傲然（Tiger）及柳應延（Jer）一組；江生（Ak）、呂爵安（Edan）及王智德（Alton）一隊；最後一組有陳卓賢（Ian）、陳瑞輝（Frankie）及楊樂文（Lokman），眾人到各區謝票。

Jeremy自爆最怕記歌詞

昨午一時半，姜濤、Stanley及Jeremy亮相圓方戲院，粉絲自備燈牌入場，當3子出現，並各自示範所演角色的絕技，惹全場粉絲興奮歡呼。提到拍攝難忘事，Stanley說：「首映禮看彩蛋時，才第一次看到姜濤身邊的冰桶轉動，原來是靠幕後工作人員用人手轉，起初以為是電腦做出來效果，好搞笑。」Jeremy戲中角色擁有超強記憶力，現實中他卻最怕記歌詞和對白，唯有靠死背，「講驅蚊那段對白，我NG 4次，但Jer卻NG了14次！我平日記舞步不難，反而記歌詞就好辛苦，今次拍戲花了很多時間死記對白，所以好大壓力」。

謝票10分鐘 與觀眾大合照

到問答環節，有觀眾問如何能捉12怪盜？姜濤搶答：「用錢！開間公司簽晒我哋就得！」Stanley補充說：「即是魯庭暉可以做戲中Johnny角色。」姜濤與Stanley被問如一齊拍戲，想演什麼角色？Jeremy提議他們扮戀人，自己則演證婚人，隨即哼出結婚進行曲。姜濤聞言一味笑，再伸手拖Stanley，示範手拖手扮情侶，全場粉絲大笑。Stanley表示拍戲想飾演姜濤，「想知道他人生擁有那麼多，是有什麼感覺。他名利雙收，我只得名沒有利」。姜濤回敬說想演Stanley，因每朝起身就可以見到一副好身材。謝票尾聲，3人與觀眾大合照，全程逗留近10分鐘。

Anson Lo叫觀眾忘卻生活煩憂

昨日Anson Lo、Jer及Tiger謝票時跟觀眾分享拍攝感受，Jer希望拍《12怪盜》續集，講他們到歐洲偷嘢，又提議Anson Lo親身跳巴士。Anson Lo提到《12怪盜》有很多動作場面，邊拍邊學，將動作當舞步記，是很大考驗，總算捱過了，他多謝觀眾支持，也希望大家看完電影心情變輕鬆，忘卻生活煩憂。