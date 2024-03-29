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娛樂

12年來首次公開合照 三子女齊撐MJ音樂劇

【明報專訊】已故流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）自2009年6月離世至今，轉眼已近15個年頭，各式悼念活動正密鑼緊鼓進行，除了《七俠蕩寇誌》安東尼奎克（Antoine Fuqua）執導、米高侄兒Jaafar Jackson主演傳記片《Michael》預定明年4月公映外，根據普立兹獎得主Lynn Nottage原著改編，講述米高創作及綵排1992年巡迴演唱會《Dangerous》過程的音樂劇《MJ: The Musical》，前日已在倫敦愛德華王子劇院首演，他的三名子女包括27歲王子米高（Prince Jackson）、25歲女兒帕里斯（Paris Jackson）和22歲么兒王子米高二世（Bigi Jackson）罕有同場現身，輕易成為紅地氈的焦點。他們上一次出席公開場合，已是2012年10月亮相某飲品發布會，當時米高二姊LaToya Jackson亦陪伴在側。

事實上，《MJ: The Musical》兩年前已在紐約市尼爾西蒙劇場公演，結果大受歡迎，導演Christopher Wheeldon和男主角Myles Frost分別贏得東尼獎最佳編舞及演出。不過，亦有評論認為劇本刻意避談米高戀童官司，有「洗白」之嫌。完成紐約和倫敦演出後，將會移師漢堡及悉尼繼續巡迴表演。

相關字詞﹕王子米高二世 帕里斯 王子米高 MJ: The Musical 米高積遜

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