12年來首次公開合照 三子女齊撐MJ音樂劇

【明報專訊】已故流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）自2009年6月離世至今，轉眼已近15個年頭，各式悼念活動正密鑼緊鼓進行，除了《七俠蕩寇誌》安東尼奎克（Antoine Fuqua）執導、米高侄兒Jaafar Jackson主演傳記片《Michael》預定明年4月公映外，根據普立兹獎得主Lynn Nottage原著改編，講述米高創作及綵排1992年巡迴演唱會《Dangerous》過程的音樂劇《MJ: The Musical》，前日已在倫敦愛德華王子劇院首演，他的三名子女包括27歲王子米高（Prince Jackson）、25歲女兒帕里斯（Paris Jackson）和22歲么兒王子米高二世（Bigi Jackson）罕有同場現身，輕易成為紅地氈的焦點。他們上一次出席公開場合，已是2012年10月亮相某飲品發布會，當時米高二姊LaToya Jackson亦陪伴在側。