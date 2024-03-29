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娛樂

英國廣播公司揭露喜多川性醜聞一周年跟進報道 東山紀之爆兩員工性侵藝人

【明報專訊】「日本偶像工廠」尊尼事務所創辦人尊尼喜多川2019年逝世，英國廣播公司（BBC）去年3月推出紀錄片《獵食者：日本流行音樂的秘密醜聞》，揭露喜多川性侵旗下藝人的內幕，接任社長的喜多川外甥女藤島Julie景子引疚辭職，事務所易名SMILE-UP.，改由《刑警7人》男星東山紀之接棒。事隔一年BBC跟進報道，東山受訪時承認再有兩名事務所員工涉嫌性侵藝人，風波沒完沒了。

文：蘇珮欣

尊尼事務所因性侵醜聞，去年10月改名SMILE-UP.，東山紀之接任社長，專門處理受害人賠償事宜。完成有關工作後，SMILE-UP.將會結束營業，另組新公司Starto娛樂，把現有員工、藝人及業務轉移，《海女》能年玲奈前經理人福田淳與V6成員井之原快彥分別擔任正副社長。

受害者需主動提告

去年揭露喜多川性侵醜聞的BBC，相隔一年作出跟進報道，新節目《獵食者的陰影：尊尼解體之後》定於明天（30日）播出，昨日率先公開預告片，透露過去一年共有960名受害者挺身而出，東山紀之以SMILE-UP.社長身分接受訪問，自爆在公司內部調查期間，發現兩名尊尼事務所員工涉嫌性侵旗下藝人，但仍未向警方提供相關情報，他解釋：「這是法律問題，因我們沒權提告，除非受害者主動提出刑事起訴，我們定必全力協助。」但他表示，目前尚未掌握受害者資料。

在BBC節目預告中，喜多川性侵案的受害者家屬亦受訪，表示丈夫因實名指控而遭受網民「起底」、惡意留言甚至死亡恐嚇，最終自殺身亡。BBC為此質問東山紀之，後者坦言知情：「雖然有言論自由，但不應誹謗別人，如果可以的話，希望網絡世界上所有惡意留言立即消失。」東山強調自己沒有輔導或開解受害者的專業知識，但至今已跟200名受害者見面，盡力提供協助。

二宮和也重獲代言

喜多川性侵醜聞曝光後，事務所遭日本各大電視台及廣告商割席，影響旗下藝人生計，繼而爆發「出走潮」，包括《永遠的0》岡田准一、《無間雙龍》生田斗真、《救參家族》二宮和也及《金田一少年事件簿》堂本剛等紛紛自立門戶，藉以重啟事業，例如二宮離巢後，即獲富士電視台「解封」接拍日劇《One Day》，另外他為JCB信用卡擔任代言人長達13年，去年9月被中止合約，廣告商昨日表示，將會再跟二宮合作，下月重新成為代言人。

提起二宮和也，他的「嵐」隊友櫻井翔2021年與大學同學高內三惠子結婚，去年初為人父，日本雜誌《週刊女性》報道，畢業於日本名校慶應義塾大學的櫻井翔，非常重視下一代的教育，雖然孩子僅一歲，但已準備報讀慶應義塾幼稚園事宜，並參加入學試準備課程。

相關字詞﹕二宮和也 尊尼喜多川 東山紀之

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