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娛樂

【娛樂場】張國榮逝世21周年 從未離開 慈善插畫展重溫Leslie經典角色

【明報專訊】每年4月1日，總會想起一代巨星Leslie張國榮（哥哥），逝世21年仍深植人心，「哥迷」對偶像的懷念更有增無減，今年有不同相展與畫展，重溫哥哥的風采。著名插畫師崔成安應邀參與「香港情懷」藝術展覽，舉行「寵愛哥哥旅程 崔成安老師筆下的張國榮插畫展覽」，活動同時為心晴行動慈善基金籌款。

崔成安移居加拿大多年，活動負責人賴朗嘉表示崔老師過往很支持心晴行動，跟創辦人林建明更是老友，故提議展覽同時又做善事，指定心晴行動為受惠機機。今次展出13幅原稿作品，當中3張是特別為了今次展覽創作，其中兩幅《霸王別姬》是對裝畫，其餘作品是崔老師特別喜愛的電影，包括《倩女幽魂》、《胭脂扣》、《白髮魔女傳》、《緣份》和《阿飛正傳》。

難忘《喝彩》插畫海報被偷

崔老師筆下畫過很多名人，最愛畫靚仔、靚女，「喜愛看電影的我，每次看到張國榮時，都會被他精緻的輪廓所吸引，閒時也會動筆把電影場景繪畫下來」。他未能回港出席展覽活動，不過就分享了一小故事，10多年前音樂劇《喝彩》在加拿大演出，主辦機構邀請他畫宣傳海報，他畫了張國榮跟陳百強的畫像。這批宣傳海報貼到街上與店舖，轉頭便被人偷走收藏，結果這批海報要多次加印，他也只有一張留念。

籲關注情緒健康

今次展覽的畫作專程由加拿大運來港，並訂做畫框與安裝，原稿作品售出後會捐出5%作慈善用途，展覽期間會派發心晴行動慈善基金會的宣傳單張，提醒公眾關注情緒健康。

現場又有《霸王別姬》對裝畫的Tote bag出售，底面不同圖案，一個布袋有齊兩幅作品，售價180元，每賣出一個帆布袋，會直接捐50元予心晴行動慈善基金。

誰能代替「Monica」地位

另一張國榮紀念活動，在紅磡一間咖啡店舉行《這些年來。誰能代替你地位Monica 40週年相片珍藏展》，現場展出張國榮的靚相。張國榮1984年推出單曲《Monica》成演藝事業轉捩點，是他人生中第一首得獎金曲，當年在無綫《勁歌金曲》季選獲最高票數，又橫掃年度各大樂壇頒獎禮獎項。

「寵愛哥哥旅程 崔成安老師筆下的張國榮插畫展覽」

日期：即日起至4月1日

地點：尖沙嘴美麗華商場一期 B132 & B133

《這些年來。誰能代替你地位Monica 40週年相片珍藏展》

日期：即日起至4月30日

地點：BadgersCafe 紅磡必嘉圍8號地下b舖

相關字詞﹕崔成安 張國榮

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