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娛樂

李琳琳獲後輩讚狀態勁好 梁雍婷喜先後跟姜大衛夫婦合作

【明報專訊】《第四十八屆香港國際電影節》開幕典禮昨日假香港文化中心舉行，獲柏林影展泰迪熊獎的《從今以後》成電影節開幕電影，導演楊曜愷聯同區嘉雯、李琳琳、太保、許素瑩、梁仲恆、廖子妤和梁雍婷等一同行紅地氈。穿迷你裙的吳君如跟老公陳可辛拍拖到場支持楊曜愷。同場還有電影節大使林嘉欣、焦點影人陳果、國際著名導演兼劇作家馬田麥當奴、印度紀錄片大師晏納柏域丹、《黃金少年》導演金子修介和主角岡田將生等。

男友現身撐兩女

廖子妤和梁雍婷一起受訪，二人在《從今以後》分別飾太保女兒和李琳琳侄女，廖子妤說：「不知琳琳姐那麼多年無拍戲，狀態仍非常好，從她身上學到自然和放鬆，我個人比較緊張。」梁雍婷自言像「集郵」，之前分別跟姜大衛（李琳琳老公）和秦沛（姜大衛哥哥）合演《白日之下》和《破．地獄》，他們一家全是好戲之人，「《從今以後》中有很多一齊食飯場口，跟前輩們學識放鬆」。她們前晚才第一次欣賞電影，廖子妤和梁雍婷的男朋友亦有捧場，廖子妤稱她演出的戲，男友盧鎮業一定會捧場，並給予意見，「做得好與否，都會講出來，一起討論」。

梁雍婷稱男友雖然不是圈中人，但她的演出亦絕不會錯過，每次她出席活動後，男友會上網看她說過些什麼，「他是我粉絲，知我憑《白日之下》入圍金像獎最佳女配角戥我開心」。在《亞洲電影大獎》奪最佳女配角，男友可有獎勵？梁雍婷說：「不需要獎勵，有佢已經係最開心嘅獎。」

記者：柯美

相關字詞﹕廖子妤（Fish） 梁雍婷 楊曜愷 從今以後 香港國際電影節

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