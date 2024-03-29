李琳琳獲後輩讚狀態勁好 梁雍婷喜先後跟姜大衛夫婦合作

男友現身撐兩女

廖子妤和梁雍婷一起受訪，二人在《從今以後》分別飾太保女兒和李琳琳侄女，廖子妤說：「不知琳琳姐那麼多年無拍戲，狀態仍非常好，從她身上學到自然和放鬆，我個人比較緊張。」梁雍婷自言像「集郵」，之前分別跟姜大衛（李琳琳老公）和秦沛（姜大衛哥哥）合演《白日之下》和《破．地獄》，他們一家全是好戲之人，「《從今以後》中有很多一齊食飯場口，跟前輩們學識放鬆」。她們前晚才第一次欣賞電影，廖子妤和梁雍婷的男朋友亦有捧場，廖子妤稱她演出的戲，男友盧鎮業一定會捧場，並給予意見，「做得好與否，都會講出來，一起討論」。

梁雍婷稱男友雖然不是圈中人，但她的演出亦絕不會錯過，每次她出席活動後，男友會上網看她說過些什麼，「他是我粉絲，知我憑《白日之下》入圍金像獎最佳女配角戥我開心」。在《亞洲電影大獎》奪最佳女配角，男友可有獎勵？梁雍婷說：「不需要獎勵，有佢已經係最開心嘅獎。」

記者：柯美