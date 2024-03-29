72歲洪金寶獲金像獎終身成就獎 洪天明開心大眾認同父親成就

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72歲「大哥大」洪金寶去年獲《亞洲電影大獎》終身成就獎，領獎時笑言仍有想何時才有機會再封影帝，仍活躍電影幕前幕後的他魄力驚人。獲金像獎頒發終身成就獎的洪金寶直認深愛電影，現時擁有的一切都是電影所賜予。

洪金寶愛享湊孫樂

兒子洪天明表示金像獎頒獎禮當日不在港，未能陪伴父親出席，「我開心係大家對他的成就認同，但身為洪金寶的兒子，不會因為一個獎才會覺得他有成就。在我們心目中，他永遠是最偉大的，亦相信廣大觀眾市民對於他的成就有目共睹」。問洪天明會否為爸爸慶祝獲獎？他稱父親一向低調，不喜歡人多，會為他慶祝，但只會家人食飯，並笑說：「現在對於佢（洪金寶）嚟講，最好係享家庭福，跟孫仔開開心心。」

周身刀張張利

洪金寶身兼電影監製、導演、動作指導和演員，他的電影以獨特的武打風格和靈巧機敏的動作贏得全球觀眾的喜愛和讚賞，香港武打動作電影自1980年代起風行全世界，洪金寶功不可沒。他逾半世紀的演藝生涯始於1961年，9歲入讀于占元創辦的中國戲劇學院拜師學習京劇，改藝名朱元龍，同年獲師父安排演出國語片《愛的教育》，首次演出已經與當年著名演員朱牧和林翠做對手戲。

洪金寶14歲正式加入影壇任武師，憑紮實的基本功和肯學肯拼的態度，17歲已成邵氏電影《龍門金劍》的聯合武術指導。1970年成立的嘉禾電影以拍攝武俠片為主，洪金寶加盟後有機會與李小龍、鄭昌和、胡金銓、許冠文和吳宇森等才華洋溢的導演合作，並接觸截拳道、合氣道、跆拳道和泰拳等各門武術。

創諧趣功夫片先河 兩封影帝

1977年洪金寶在嘉禾電影其中一名創辦人黃楓導演推薦下，以原名洪金寶首執導兼主演《三德和尚與舂米六》，開創諧趣功夫片先河；1978年推出《肥龍過江》，令洪金寶成為形象獨特的功夫喜劇明星。

洪金寶憑《提防小手》奪第二屆香港電影金像獎最佳男主角，6年後在《七小福》飾演以于占元為藍本的京劇師父角色再度封帝。他為電影擔任動作導演，先後憑《敗家仔》、《葉問》、《葉問2》與《殺破狼．貪狼》四度獲最佳動作設計。

唐萍未言休 獲獎感鼓舞

至於專業精神獎的唐萍，人稱「萍姐」，為電影服裝管理人員，她原從事製衣工作，27歲加入電影圈逾43年，參與超過400部電影，經驗豐富。入行將近半世紀，萍姐一直敬業樂業，尚未言休的她稱獲金像獎專業精神獎，是繼續堅持用心做好每一部戲的服裝工作的鼓勵。