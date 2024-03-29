《12怪盜》開畫 楊樂文Ian快閃謝票5分鐘

兩人跟粉絲玩遊戲互動，送出有他們親筆簽名的電影海報一張。有粉絲問Lokman喜歡戲中哪個造型？另一粉絲問Ian想做戲中哪個角色？Ian說：「楊偉倫演的Johnny，好玩又有發揮，他演得幾有趣。」兩人跟觀眾大合照後便離場，全程只逗留了5分鐘。

毛舜筠讚Edan身手靈活

毛舜筠前晚出席《12怪盜》首映，捧姜濤與呂爵安（Edan）場，之後她在社交網分享觀後感，「動作場面實在唔容易應付，睇得出12子經過一番苦練，特別要提Tiger ( 邱傲然）， 身手非常敏捷，真的有潛質做武打明星。我也特別喜歡阿仔（Edan），對角色的設計鬼馬可愛，打起來身手也出奇的靈活。後來才知，原來他是跆拳道黑帶」。

記者：柯美