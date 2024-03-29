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娛樂

《12怪盜》開畫 楊樂文Ian快閃謝票5分鐘

【明報專訊】MIRROR首部全員主演電影《12怪盜》昨日開畫，12子分隊謝票，隊長楊樂文（Lokman）與陳卓賢（Ian）是其中一隊，昨日先到太古城戲院謝票，粉絲高舉燈牌歡迎偶像進場。對於第一日謝票，Lokman說：「集齊12人拍部電影終於上映，又開心又搞笑。」Ian反而擔心粉絲馬不停蹄出席他們的謝票場會累，「擔心粉絲攰，要食嘢飲水，唔好咁頻撲」。

兩人跟粉絲玩遊戲互動，送出有他們親筆簽名的電影海報一張。有粉絲問Lokman喜歡戲中哪個造型？另一粉絲問Ian想做戲中哪個角色？Ian說：「楊偉倫演的Johnny，好玩又有發揮，他演得幾有趣。」兩人跟觀眾大合照後便離場，全程只逗留了5分鐘。

毛舜筠讚Edan身手靈活

毛舜筠前晚出席《12怪盜》首映，捧姜濤與呂爵安（Edan）場，之後她在社交網分享觀後感，「動作場面實在唔容易應付，睇得出12子經過一番苦練，特別要提Tiger ( 邱傲然）， 身手非常敏捷，真的有潛質做武打明星。我也特別喜歡阿仔（Edan），對角色的設計鬼馬可愛，打起來身手也出奇的靈活。後來才知，原來他是跆拳道黑帶」。

記者：柯美

相關字詞﹕呂爵安（Edan） 陳卓賢(Ian) 毛舜筠 楊樂文（Lokman） 12怪盜

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