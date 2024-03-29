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娛樂

廖子妤拍劇「拗柴」染新冠 衛詩雅食龍蝦咬崩門牙

【明報專訊】衛詩雅、廖子妤及陳湛文拍攝劇集《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》，他們分享合作點滴，衛詩雅指拍攝初期屢遇波折，各演員在鏡頭後出現不同狀况，更自爆因食龍蝦咬崩門牙，憂慮翌日開工拍大特寫時出醜，她說：「嘩，我即刻約見牙醫，一早起身撲去補牙，才敢返片場拍攝。經過教訓，現在不敢咬太硬食物。最慘是同劇鍾雪瑩，開工期間疑吃不潔食物肚瀉，見她拍拍吓塊面變青白色，我好驚。」

陳湛文兼拍電影似「行屍」

廖子妤亦提到有日收工不慎「拗柴」，腳部腫得很誇張，不能走路，嚇到衛詩雅誤以為撞斷腳，之後又集體感染新冠病毒，「攝影師先中招，然後蔓延到劇組人員，我都是其中一個」。陳湛文當時因分身拍電影《飯戲攻心2》，經常通宵開工導致身心疲累，念對白靠死背。廖子妤笑言是目擊證人，「清晨6、7點開工化妝，見工作人員運『陳湛文條屍』到來，他塊面蒼白，拍了一會，見他下巴爆瘡，鏡頭後說話不到兩句就睡着了，到收工後，又見他被運過隔籬劇組」。衛詩雅指劇組舉行開鏡拜神儀式後，大家才安心，拍攝亦順利。

提到林保怡、劉俊謙都演過同系列的大衛角色，陳湛文表示無壓力，認為有比較是好事，可以學到更多，「林保怡與《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》一班演員年齡層大，他們有資歷及經驗，好難超越，而且每場戲的氛圍不同，我們不如好好建立自己班底之間的情感」。陳湛文難忘跟廖子妤拍慘情喊戲，自認不是淚腺崩潰的人，拍了一個鏡頭不收貨，需要跑到角落醞釀情緒，「演員要在特定時限內爆發不同情感，是個終生研究的課題」。

遇對手伸脷用牙頂住

廖子妤笑稱拍殺人戲較有經驗，拍談情戲有難度，需要衝破關口，跟不熟悉的對手建立互信，「跟傅孟柏演親吻戲時很緊張，雙手垂下不敢郁，頻頻NG」。拍親熱戲經驗豐富的衛詩雅認為合上雙眼有助投入，事前跟對手溝通亦能避免誤會，「遇過男對手無經驗，想舌吻，我立即用牙頂住，他才知道不可以這樣做」。廖子妤透露拍親熱戲也試過尷尬場面，「當我察覺時，自己已伸脷，擔心被男對手誤會博懵，通常對手感覺較強，我都遇過男演員伸脷，立即用牙頂住」。

衛詩雅最難忘跟男神吳彥祖拍接吻戲，其太太Lisa S.帶女兒來探班，令她擔心小孩不明拍攝是什麼一回事，幸吳彥祖指女兒心理沒受影響。廖子妤不抗拒更大膽和性感演出，甚至跟男友盧鎮業合作，只要劇本好，願意衝破心理關口。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕陳湛文 廖子妤 衛詩雅 瑪嘉烈與大衛系列 絲絲

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